Oyuncu Ümit Erdim'in son hali şaşırttı!

\u00dcmit Erdim, tiyatro ve dizi oyuncusu. 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'nde do\u011fdu. \u0130lkokul ve ortaokuldan sonra, \u0130zmit At\u0131l\u0131m Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Kocaeli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u015eehir Tiyatrolar\u0131nda gen\u00e7 birimde oynad\u0131. Burada tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Caner \u00d6zyurtlu ile beraber \u0130stanbul'a geldi.,Oyuncu \u00dcmit Erdim 140 kiloya ula\u015f\u0131nca diyete girmi\u015f, spor e\u015fli\u011finde 5 y\u0131lda 60 kilo vermi\u015fti.,\u00dcM\u0130T ERD\u0130M K\u0130MD\u0130R?,'Kilo vermem organik, ameliyat yok, emek var' diyen oyuncu, yeniden kilo almaya ba\u015flay\u0131nca \u00e7areyi ameliyat masas\u0131na yatmakta buldu.,Benzemez Kimse Sana yar\u0131\u015fmas\u0131nda ilk olarak yar\u0131\u015fmac\u0131 olarak yer al\u0131rken ard\u0131ndan j\u00fcri \u00fcyeli\u011fine ge\u00e7mi\u015ftir.\r\n\r\n\u00dcmit Erdim 2017 y\u0131l\u0131nda Seda \u00c7\u0131nar ile evlenmi\u015ftir. Su isminde k\u0131z\u0131 vard\u0131r.,\u00d6zyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. B\u00f6yle mi Olacakt\u0131 adl\u0131 dizide konuk oyuncu olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 sanat ya\u015fam\u0131 Hayat Bilgisi, G\u00f6n\u00fcl ve Selena adl\u0131 dizilerle devam etmi\u015ftir. Bir\u00e7ok dizide rol alm\u0131\u015ft\u0131r.,Mide k\u00fc\u00e7\u00fcltme ameliyat\u0131 olan \u00dcmit Erdim, 69 kiloya d\u00fc\u015ft\u00fc.,Erdim'in son hali takip\u00e7ilerini korkuttu. \u00dcnl\u00fc oyuncu, gelen tepkilerin ard\u0131ndan sosyal medya hesab\u0131nda a\u00e7\u0131klama yay\u0131nland\u0131.,"Kilomdan, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131mdan ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fcmden a\u015f\u0131r\u0131 memnunum. Doktorum ve sevgili han\u0131mc\u0131\u011f\u0131mdan da \u00e7ok memnunum. Memnun olmayanlar (s\u00fcrekli kilo al, y\u00fcz\u00fcn \u00e7\u00f6kt\u00fc, hasta olacaks\u0131n, \u00e7irkinle\u015ftin, eski halin daha iyiydi vs. diye \u00fc\u015fenmeden mesaj atanlar) i\u00e7in tekrar y\u00fczlerce kilo almaya niyetim yok. Te\u015fekk\u00fcr ederim sevgi ve sayg\u0131lar\u0131m\u0131 sunar\u0131m.",YER ALDI\u011eI D\u0130Z\u0130LER,B\u00f6yle mi Olacakt\u0131? (Konuk) 1997\r\nHayat Bilgisi (Var M\u0131s\u0131n Arif) Kanal D - Show TV 2003 - 2006\r\nG\u00f6n\u00fcl (Cemali) Kanal D 2006\r\nSelena (Z\u00fclfikar Y\u0131ld\u0131z) atv 2006 - 2009\r\nAdanal\u0131 (Konuk) atv 2008 - 2009\r\nTeyzanne (Damperli) Star TV 2009\r\nBenzemez Kimse Sana Star TV 2012\r\nDoksanlar atv 2013\r\nKapanmadan Kazan (Konuk) atv 2013\r\n\u015eefim (Konuk) atv 2013\r\nDoksanlar atv 2013\r\nBenzemez Kimse Sana (Juri \u00dcyesi) Star TV 2015\r\n\u015eampiyon 2019-\r\n\r\nYER ALDI\u011eI F\u0130LMLER\r\n\r\nCan Tertip - 2015 (\u015eakir Tahta)\r\nKan Karde\u015fler - 2016 (\u015eakir)\r\nKim Daha Mutlu - 2019\r\n\r\nSUNDU\u011eU PROGRAMLAR\r\n\r\nPasaport\r\nAdam Asmaca