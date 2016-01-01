Oyunda tanıştığı küçük kızı kaçırdı, bu ifade ile serbest kaldı

İnternetten oyun oynarken tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran 2 çocuk babası adamın ifadesi şoke etti. Genç kızın ağzından çıkan bir cümle ile de salındı. İşte o haberin detayları...