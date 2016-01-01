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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açıldı
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, e-Spor turnuvasının final maçını seyretti
SAĞLIK
-
Alzheimer ilacına onay
YAŞAM
-
Bu mahallenin muhtarı 18 yaşında
DÜNYA
-
Brüksel'de maske kararı
YAŞAM
-
Okul bahçesinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
DÜNYA
-
Terör örgütü PKK, Irak'ta 2 peşmergeyi kaçırdı
EKONOMİ
-
Thodex'te son dakika gelişmesi: 16 milyon liraya haciz konuldu
POLİTİKA
-
Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştü
DÜNYA
-
Pakistan'da tren kazası: 38 ölü, 64 yaralı
EKONOMİ
-
'Petrol Ofisi, akaryakıttaki geleneksel liderliğini sürdürdü'
EKONOMİ
-
OYAK Yatırım'ın halka arzına yoğun talep
GÜNDEM
-
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'müsilaj' genelgesi
DÜNYA
-
Koşu yarışını 'kameraman' kazandı!
DÜNYA
-
4 yaşındaki çocuğu leopar parçaladı
DÜNYA
-
Amazon'un kurucusu uzaya gidiyor
EKONOMİ
-
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz'de yeni keşif kuyusu açılabilir
DÜNYA
-
Yetişkinler aşılanınca çocuklar korona oldu
GÜNDEM
-
Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı
DÜNYA
-
Virüsün Çin'de laboratuvarda üretildiği kesinleşiyor
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Oyunda tanıştığı küçük kızı kaçırdı, bu ifade ile serbest kaldı
İnternetten oyun oynarken tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran 2 çocuk babası adamın ifadesi şoke etti. Genç kızın ağzından çıkan bir cümle ile de salındı. İşte o haberin detayları...
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