Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00d6zel Harekat \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 g\u00f6steren tatbikat yapt\u0131. Ger\u00e7ek mermilerin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tatbikata \u0130stanbul \u00d6zel Harekat \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nde g\u00f6revli 300 polis kat\u0131ld\u0131.\r\n,Operasyona polis helikopterleri, zodyak botlar, Ejder ve Kirpi tipi ara\u00e7lar\u0131 ile \u00d6zel Harekat k\u00f6pe\u011fi Hektor da destek verdi.\r\n,E\u011fitim tatbikat\u0131na Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Y\u00fcksek Okulu M\u00fcd\u00fcr\u00fc Haydar Karsavurano\u011flu, E\u011fitim \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden sorumlu Emniyet M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mustafa G\u00fcntekin, \u00d6zel Harekat \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Kadri Gen\u00e7kaya ve Havac\u0131l\u0131k \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Tok ile \u00e7ok say\u0131da emniyet m\u00fcd\u00fcr yard\u0131mc\u0131s\u0131 kat\u0131ld\u0131.\r\n,\r\n\u0130stanbul \u00d6zel Harekat \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, operasyonel \u015fubelere 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n Aral\u0131k ay\u0131na kadar verdi\u011fi desteklerle birlikte bin 431 operasyona kat\u0131ld\u0131.,Emniyet birimlerinin \u00f6zellikle \u00e7at\u0131\u015fma tehlikesi i\u00e7eren operasyonlar\u0131ndaki en \u00f6nemli g\u00fcc\u00fc olan \u00d6zel Harekat polisleri y\u0131l boyunca e\u011fitimleri aral\u0131ks\u0131z olarak s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,\r\n\u00d6zel Harekat \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nde g\u00f6revli polislerin 2018 y\u0131l\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131 e\u011fitimlerin \u015fu \u015fekilde oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,E\u011fitimlerde u\u00e7ak operasyonu tatbikat\u0131, gemi Operasyonu tatbikat\u0131, helikopterle takviye kuvvetlerinin araziye indirilmesi, hava destekli ke\u015fif ve g\u00f6zleme faaliyetleri, \u00d6zel Harekat \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nde g\u00f6revli kurba\u011fa adamlar\u0131n zodyak botlardardan g\u00f6le atlamas\u0131 ve suda ilerleyerek hedef noktadan \u00e7\u0131kmas\u0131, arazide bulunan \u015f\u00fcphelilerin yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nmas\u0131, yak\u0131n savunma e\u011fitimleri, silahl\u0131 \u015f\u00fcpheliyi ekisiz hale getirme, canl\u0131 bomba oldu\u011fu varsay\u0131lan \u015f\u00fcphelinin \u00d6zel Harekat polisleri ve \u00d6zel Harekat k\u00f6pe\u011fi Hektor ile etkisiz hale getirilmesi, otob\u00fcs operasyonu, Ejder ve Kirpi tipi z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7larla hedef at\u0131\u015flar\u0131 yap\u0131ld\u0131.,.