Özel sektörü bıraktı, kendi işinin patronu oldu

Ordu'da yaşayan ve yaklaşık 11 yıl boyunca bankacılık ve otomotiv gibi özel sektörlerde çalıştıktan sonra kendi işine sahip olmak isteyen 36 yaşındaki Ümran Akça, hibe desteği ile mantar tesisi kurdu.