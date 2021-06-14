Özel sektörü bıraktı, kendi işinin patronu oldu

Ordu'da ya\u015fayan ve yakla\u015f\u0131k 11 y\u0131l boyunca bankac\u0131l\u0131k ve otomotiv gibi \u00f6zel sekt\u00f6rlerde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra kendi i\u015fine sahip olmak isteyen 36 ya\u015f\u0131ndaki \u00dcmran Ak\u00e7a, hibe deste\u011fi ile mantar tesisi kurdu.,Ak\u00e7a, \u00fcretime Ramazan ay\u0131nda ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 ve talebin beklentilerinin \u00fczerinde oldu\u011funu s\u00f6yledi. "\u015eu an yeti\u015femedi\u011fimiz i\u00e7in ikinci odam\u0131z\u0131 da faaliyete ge\u00e7iriyoruz. Mantarlar bebek gibi bak\u0131m istiyor. \u00c7ok fazla ilgi istiyor ama severek yap\u0131l\u0131nca bu sizi yormuyor" diyen Ak\u00e7a, "Daha kolay bir \u00fcretim de olabilirdi ama mantar\u0131 bembeyaz toplarken o zorluklar\u0131 unutuyorsunuz" dedi.,En b\u00fcy\u00fck hayallerinden olan tar\u0131msal faaliyeti hayata ge\u00e7irmek isteyen Ak\u00e7a, mantar \u00fcretimine karar vererek y\u00fczde 55 hibe deste\u011fi ald\u0131. Ak\u00e7a, tesisin kurulumundan sonra yap\u0131lan ilk iki hasatta 4 ton \u00fcr\u00fcn elde etti. ,"HAYAL\u0130M \u00dcRET\u0130M YAPMAKTI"\r\n\r\nMantarlar\u0131n, bebek gibi bak\u0131m istedi\u011fini ancak i\u015fini sevdi\u011fi i\u00e7in keyif alarak yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00dcmran Ak\u00e7a, \u00fcretime ba\u015flamaktan dolay\u0131 memnun oldu\u011funu ve \u00fcretim hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini belirtti.,Ak\u00e7a, "Yakla\u015f\u0131k 3 y\u0131l banka sekt\u00f6r\u00fc ve sonras\u0131nda da 8 y\u0131l boyunca otomotiv sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Ama hep kendi i\u015fimi kurup \u00fcretim yapmak istedim. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr Rabbim de \u00f6n\u00fcme b\u00f6yle bir f\u0131rsat \u00e7\u0131kard\u0131 ve b\u00f6ylelikle hem \u00fcretime, hem de kendi i\u015fime ge\u00e7mi\u015f oldum\u201d ifadelerini kulland\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,\u0130LK \u0130K\u0130 HASATTA 4 TON MANTAR ELDE ETT\u0130\r\n\r\nAk\u00e7a, ilk iki hasatta \u015fimdiye kadar yakla\u015f\u0131k 4 ton mantar hasad\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, toptan \u015fekilde sat\u0131\u015f yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ve \u0130stanbul, Trabzon, Adana, Osmaniye, Giresun ve Samsun\u2019a da mantar g\u00f6nderimi sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti.