Özel tulumu ve maskesiyle pazara geldi, hem şaşırttı hem gülümsetti!

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 yeni tip korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 al\u0131nan tedbirler kapsam\u0131nda market, pazar ve toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131 gibi kalabal\u0131k ortamlarda maske takma zorunlulu\u011fu getirmi\u015fti. Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan yay\u0131nlanan genelgenin ard\u0131ndan semt pazarlar\u0131n\u0131n giri\u015flerinde bekleyen zab\u0131talar vatanda\u015flar\u0131 bilgilendiriyor. ,Vatanda\u015flar\u0131n ate\u015fini \u00f6l\u00e7en zab\u0131talar maskesi olmayanlara da maske veriyor. Polis ekipleri ise "Yeni tip korona vir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda pazar alanlar\u0131na maskesiz giri\u015f yapmak yasakt\u0131r. Ayr\u0131ca al\u0131\u015fveri\u015f yaparken sosyal mesafeyi koruyal\u0131m. Aksi takdirde hakk\u0131n\u0131zda cezai i\u015flem uygulanacakt\u0131r" \u015feklindeki anonslar\u0131yla vatanda\u015flar\u0131 s\u0131k s\u0131k uyar\u0131yor.,\u0130\u015f yerinde giydi\u011fi \u00f6zel tulumu ve maskesiyle pazara gelen oto boyac\u0131s\u0131 Ahmet O. renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. (\u0130HA), \u0130\u015f yerinde giydi\u011fi \u00f6zel tulumu ile maskesini yeni tip korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan korunmak i\u00e7in kullanan ve bu \u015fekilde semt pazar\u0131na gelen oto boyac\u0131s\u0131, renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,Yeni genelgeyle birlikte \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f maskesiyle pazara gelirken, maskesi olmayan baz\u0131 vatanda\u015flar da zab\u0131talar\u0131n da\u011f\u0131tt\u0131\u011f\u0131 maskelerden takarak pazar al\u0131\u015f veri\u015fini ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Al\u0131\u015fveri\u015f yapmak i\u00e7in pazara gelen Ahmet O. isimli bir vatanda\u015f ise g\u00f6renleri hem \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131 hem de g\u00fcl\u00fcmsetti.