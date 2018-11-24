Özet İzle: Ankaragücü 1-4 Beşiktaş özeti ve golleri izle | Ankaragücü, BJK maçı skoru geniş özeti VİDEO

Ankarag\u00fcc\u00fc Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 \u00f6zet izle ve golleri izlemek i\u00e7in hemen t\u0131kla. ,S\u00fcper Lig'in 13. haftas\u0131nda Ankarag\u00fcc\u00fc, Be\u015fikta\u015f'\u0131 konuk etti. ,Kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 4-1 kazanan Be\u015fikta\u015f, 3 puan\u0131 hanesine yazd\u0131rd\u0131. ,Be\u015fikta\u015f'\u0131n golleri G\u00fcven, Mustafa ve Ljajic'ten gelirken Ankarag\u00fcc\u00fc'n\u00fcn tek gol\u00fc ise El Kebir'den geldi. ,Be\u015fikta\u015f, puan\u0131n\u0131 21'e \u00e7\u0131kart\u0131rken Ankarag\u00fcc\u00fc ise 19 puanda kald\u0131. ,Bu haftan\u0131n en \u00f6nemli kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131ndan biri olan Ankarag\u00fcc\u00fc Be\u015fikta\u015f m\u00fccadelesinden ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgileri ve son geli\u015fmeleri sayfam\u0131zdan takip edebilirsiniz.,Dakika 23'te Adem Ljajic att\u0131\u011f\u0131 golle tak\u0131m\u0131n\u0131 1-0 \u00f6ne ge\u00e7irdi. ,27'de Mustafa Pektemek fark\u0131 2'ye \u00e7\u0131kartt\u0131. ,G\u00fcven Yal\u00e7\u0131n dakika 44'te Be\u015fikta\u015f'\u0131 3-0 \u00f6ne ge\u00e7iren gol\u00fc att\u0131. ,86'da El Kebir skoru 3-1'e getirdi. ,Dakika 88'de O\u011fuzhan \u00d6zyakup fark\u0131 tekrar 3'e \u00e7\u0131kartan gol\u00fc att\u0131.,.,<h2><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/mac-merkezi\/mke-ankaragucu-besiktas?id=111325990" target="_blank"><span style="color:rgb(255, 240, 245)"><strong><span style="background-color:rgb(255, 0, 0)">ANKARAG\u00dcC\u00dc BE\u015e\u0130KTA\u015e \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130ZLE<\/span><\/strong><\/span><\/a><\/h2>\r\n