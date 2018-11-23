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Özet İzle: Galatasaray 1-1 Konyaspor özeti ve golleri izle | GS Konyaspor maçı geniş özeti VİDEO
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Özet İzle: Galatasaray 1-1 Konyaspor özeti ve golleri izle | GS Konyaspor maçı geniş özeti VİDEO
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Galatasaray Konyaspor maçı özet izle ve Galatasaray Konyaspor golü izlemek için hemen tıkla.