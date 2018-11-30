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Yeni yılda vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları belli oldu
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İsrail, Suriye’de savaş uçağının düşürüldüğü iddialarını yalanladı
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New York borsası G20 öncesi düşüşle kapandı
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Slovakya Dışişleri Bakanı istifa etti
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Özet İzle: Sarpsborg 2-3 Beşiktaş özeti ve golleri izle | Sarpsborg, BJK maçı skoru geniş özeti VİDEO
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MEDYA -
Çarpışma 2. bölüm izle, Çarpışma 2. bölüm full HD TEK PARÇA izle, Çarpışma 3. bölüm fragmanı (YouTube, Puhu, Show TV izle)
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MEDYA -
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Özet İzle: Fenerbahçe 0-0 Dinamo Zagreb geniş özeti izle | Fener, Zagreb maçı skoru özeti VİDEO
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MEDYA -
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Özet İzle: Sarpsborg 2-3 Beşiktaş özeti ve golleri izle | Sarpsborg, BJK maçı skoru geniş özeti VİDEO
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