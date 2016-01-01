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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
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Takla atan araçtan yara almadan çıktılar, 3 bin 150’şer TL kısıtlama cezası yediler
DÜNYA
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Yunanistan'da Covid-19'a karşı yeni önlemler alınıyor
DÜNYA
-
Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
YAŞAM
-
Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
YAŞAM
-
Kağıthane’de silahlı kavga: 1 ölü
DÜNYA
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Fransa'da son 24 saatte 22 bin 139 Kovid-19 vakası kaydedildi
YAŞAM
-
12 bin lirası olmadığı için bir yıldır göremiyor!
YAŞAM
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Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı
YAŞAM
-
Çanakkale açıklarında 65 sığınmacı kurtarıldı
YAŞAM
-
Hastane önündeki cinayete 2 gözaltı
DÜNYA
-
Ermenistan’daki deprem Gürcistan’da da hissedildi
EĞİTİM
-
Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak?
DÜNYA
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Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapor ABD Kongresi'ne sunulacak
POLİTİKA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz" mesajı
YAŞAM
-
8. kattan düşerek ölen genç Özgecan'ın erkek arkadaşına ev hapsi
DÜNYA
-
ABD Başkanı Joe Biden: Ekonomimiz hâlâ sıkıntıda
DÜNYA
-
DSÖ, 2,5 milyar nüfuslu 130 ülkede hiç Kovid-19 aşısı uygulanmadığını bildirdi
YAŞAM
-
Kastamonu’da kumar oynayan 11 şahsa 34 bin 650 TL para cezası uygulandı
DÜNYA
-
BM raporu: DEAŞ'ın 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğu tahmin ediliyor
GÜNDEM
-
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 62 kişi tutuklandı, 65 kişi itirafçı oldu
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15 TEMMUZ
Ramazan
Özgecan Usta'nın ölümünden sonra ev hapsi aldı!
Korkunç haber Zonguldak'ta meydana geldi. 29 yaşındaki Özgecan Usta'nın ölümünün ardından flaş bir gelişme yaşandı...
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