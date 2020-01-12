Padişahların vazgeçilmezi, denizlerin kraliçesi! Kilosu ise 120 lira

Padi\u015fahlar\u0131n vazge\u00e7ilmezi, denizlerin krali\u00e7esi! Kilosu ise 120 liradan sat\u0131l\u0131yor...,Padi\u015fahlar\u0131n vazge\u00e7ilmezi l\u00fcfer, K\u0131r\u0131kkale\u2019deki bal\u0131k\u00e7\u0131 tezgahlar\u0131nda kilogram\u0131 120 liradan sat\u0131l\u0131yor. Rusya ve G\u00fcrcistan\u2019dan geri d\u00f6nen hamsi ise bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.,K\u0131r\u0131kkale\u2019de 35 y\u0131ld\u0131r bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k yapan Tamer \u00c7elik, tezgah\u0131n en pahal\u0131 \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fcn l\u00fcfer oldu\u011funu ve kilogram\u0131 120 liradan sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u201c\u015eu an tezgah\u0131n en pahal\u0131 \u00fcr\u00fcn\u00fc l\u00fcfer bal\u0131\u011f\u0131d\u0131r. L\u00fcfer bal\u0131\u011f\u0131 az \u00e7\u0131kar 450-500 gram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda gelir. 120 lirad\u0131r kilosu. Ama di\u011fer bal\u0131klarda 15 lira, 20 lira, 25 lira, 40 lira, 50 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fir. Tezgah\u0131n en pahal\u0131 bal\u0131\u011f\u0131 l\u00fcfer bal\u0131\u011f\u0131d\u0131r.\u201d,\u00c7elik, \u201cDenizin krali\u00e7esidir l\u00fcfer bal\u0131\u011f\u0131. \u0130stanbul taraf\u0131ndan \u00e7\u0131kar bo\u011faz bal\u0131\u011f\u0131d\u0131r. Bo\u011faz\u0131n incisidir l\u00fcfer bal\u0131\u011f\u0131. Padi\u015fahlar\u0131n en \u00e7ok sevdi\u011fi bal\u0131k l\u00fcfer bal\u0131\u011f\u0131d\u0131r. Bu l\u00fcfer bal\u0131\u011f\u0131 kendine has \u00e7ok g\u00fczel bir bal\u0131kt\u0131r. Kemi\u011fi k\u0131l\u00e7\u0131\u011f\u0131 olmaz. Izgaras\u0131 \u00e7ok lezzetli olur. Bo\u011faz\u0131n incisidir o. Padi\u015fahlar da yer her vatanda\u015f\u0131 da yerdi. Herkesin b\u00fct\u00e7esine uygun de\u011fil. Az \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 talep \u00e7ok olsa da nadir sat\u0131lan bal\u0131kt\u0131r. \u00c7\u00fcnk\u00fc az \u00e7\u0131k\u0131yor" dedi.,Yakla\u015f\u0131k 10 g\u00fcn \u00f6nce Rusya ve G\u00fcrcistan\u2019a giden hamsinin geri d\u00f6n\u00fc\u015f yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00c7elik, kilogram fiyat\u0131n\u0131n 10 ile 15 lira oldu\u011funu belirtti. \u00c7elik, \u201c\u015eu an her tarafa taze bal\u0131k geliyor. Bir ay boyunca in\u015fallah devam edecek hamsi. ,Padi\u015fahlar\u0131n en \u00e7ok t\u00fcketti\u011fi bal\u0131k t\u00fcr\u00fcn\u00fcn l\u00fcfer oldu\u011funa de\u011finen \u00c7elik, \u015funlar\u0131 kaydetti:,Hamside bu tarafa do\u011fru ak\u0131m var. Hamsinin kilosu ise 10 ile 15 lira olarak de\u011fi\u015fiyor. Bug\u00fcn i\u00e7in hamsi \u00e7ok g\u00fczel Samsun\u2019dan geliyor. Taze ve canl\u0131 bal\u0131k. \u0130n\u015fallah 1 ay 1.5 ay s\u00fcrerse canl\u0131 hamsiyi halk rahat rahat yiyecek\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA)