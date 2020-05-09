Pakistan'da çekirge istilası! OHAL ilan ettiler

Pakistan'\u0131n Sind eyaletinde bulunan Hyderabad'da ya\u015fanan \u00e7ekirge istilas\u0131n\u0131n Pencap ve Sind'deki tar\u0131m alanlar\u0131n\u0131 tahrip etmesi nedeniyle ola\u011fan\u00fcst\u00fc hal ilan edildi.,Pakistan'da son \u00fc\u00e7 ayda ikinci \u00e7ekirge istilas\u0131 ya\u015fand\u0131. ,Hyderabad'da ya\u015fanan \u00e7ekirge istilas\u0131n\u0131n Pencap ve Sind'deki tar\u0131m alanlar\u0131n\u0131 tahrip etmesi nedeniyle ola\u011fan\u00fcst\u00fc hal ilan edildi.,T\u00fcrkiye \u00e7ekirge istilas\u0131na kar\u015f\u0131 \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc Pakistan'a ha\u015fere bula\u015fm\u0131\u015f b\u00f6lgeler i\u00e7in d\u00f6rt m\u00fcrettebat \u00fcyesi ile birlikte \u00f6zel yap\u0131m bir Piper Brave sprey u\u00e7a\u011f\u0131 teslim etti.,T\u00fcrkiye ve \u0130ran, \u00fclke \u00e7ap\u0131nda b\u00fcy\u00fck tar\u0131m alanlar\u0131n\u0131 yok eden ve milyonlarca insan i\u00e7in g\u0131da g\u00fcvenli\u011fini riske atan \u00e7ekirge sald\u0131r\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131 m\u00fccadelede Pakistan'a i\u015fbirli\u011fi teklif etti.,KAYNAK: AA,.