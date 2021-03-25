Pakistanlı gençler "Diriliş Ertuğrul" sevgisini sete taşıdı

Pakistan'\u0131n kuzeyindeki Swat \u015fehrinden bir grup gen\u00e7, "Dirili\u015f Ertu\u011frul" dizisine olan sevgilerini k\u00f6ylerinde olu\u015fturduklar\u0131 amat\u00f6r sete ta\u015f\u0131d\u0131.\r\n,Swat'\u0131n Odigram k\u00f6y\u00fcnde 15 ila 26 ya\u015flar\u0131ndaki yakla\u015f\u0131k 150 Pakistanl\u0131, be\u011fenerek izledikleri Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisini, kendi yorumlar\u0131yla ve ellerindeki k\u0131s\u0131tl\u0131 imkanlarla \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Youtube'da a\u00e7t\u0131klar\u0131 hesap ile \u00e7ektikleri b\u00f6l\u00fcmlerden par\u00e7alar payla\u015fan gen\u00e7ler, Ramazan Bayram\u0131 sonras\u0131 "Pakistani Ertu\u011frul" ismini verdikleri diziyi yay\u0131mlamay\u0131 planl\u0131yor.\r\n\r\n\r\n,Gen\u00e7ler, Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisinden etkilenerek \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131klar\u0131 k\u0131l\u0131\u00e7, balta, ceket ve b\u00f6rk gibi \u00e7e\u015fitli e\u015fyay\u0131, \u015fehirde a\u00e7t\u0131klar\u0131 d\u00fckkanda sat\u0131yor. Gelirlerini dizi \u00e7ekim masraflar\u0131 i\u00e7in kullanan gen\u00e7ler, Hindistan ve Afganistan'dan da sipari\u015f ald\u0131klar\u0131n\u0131 belirtiyor.\r\n,Swat \u015fehrinde, alp k\u0131yafetleri ve ellerindeki Kay\u0131 bayraklar\u0131 ile tan\u0131nan gen\u00e7ler, halk\u0131n kendilerine al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n,Pakistanl\u0131 gen\u00e7ler, Pakistani Ertu\u011frul dizisini neden \u00e7ektiklerini, bu s\u00fcre\u00e7te ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ve hayallerini AA muhabirine anlatt\u0131.\r\n,Pakistani Ertu\u011frul dizisinde Ertu\u011frul Gazi'yi canland\u0131ran Muhammed Abbas, lise \u00f6\u011frencisi oldu\u011funu belirterek "Biz kendi dizimizi \u00e7ekmeye karar\u0131n\u0131 Dirili\u015f Ertu\u011frul'u izledikten sonra verdik. Bu dizi bizi \u00e7ok etkiledi." dedi.\r\n\r\nAbbas, diziyi izlemeye ba\u015flad\u0131ktan sonra ceket, k\u0131l\u0131\u00e7 ve balta yapmaya ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek "Daha sonra ufak ufak sahneler \u00e7ektik. Bunun \u00fczerine daha heveslendik ve bu seriyi ba\u015flatmaya karar verdik." diye konu\u015ftu.\r\n\r\nDizideki k\u0131yafetlerin tamam\u0131n\u0131 internetten foto\u011fraflara bakarak yapt\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren Abbas, "Ne kadar masraf varsa hepsini kendimiz kar\u015f\u0131l\u0131yoruz. \u00c7o\u011fumuz \u00f6\u011frenci. Yeterli param\u0131z yok. Aram\u0131zda para kazanan pek fazla ki\u015fi yok. Sponsorumuz yok. Sponsor bulursak \u00e7ok iyi olur." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Abbas, bu t\u00fcr dizilerin desteklenmesi gerekti\u011fini ifade ederek "Ertu\u011frul Gazi bizim i\u00e7in en iyi kahraman. Ne (Hindistan'\u0131n Bollywood sinemas\u0131 oyuncular\u0131) \u015eahruh Han ne Selman Han, bizim i\u00e7in Ertu\u011frul var. Ertu\u011frul, Abdurrahman Gazi, Turgut ve Bams\u0131 bizim i\u00e7in her \u015feyi ifade ediyor." dedi.\r\n\r\nDestek bulmalar\u0131 halinde bu ki\u015filerin mezarlar\u0131n\u0131 ziyaret etmek istediklerini belirten Abbas, bunun kendileri i\u00e7in \u00f6nemli oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nAbbas, Pakistani Ertu\u011frul dizisinin ilk sezonunun b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131n\u0131n \u00e7ekimlerini bitirdiklerini aktararak "Baz\u0131 sahneleri Youtube kanal\u0131m\u0131zda payla\u015ft\u0131k. Kanal\u0131m\u0131z\u0131n ismi 'Noor Baas Official'. Facebook hesab\u0131m\u0131z da var. Ramazan Bayram\u0131'n\u0131n ard\u0131ndan dizimizi yay\u0131mlamay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n