Paletli Toros yaylanın ilgi odağı oldu

.,Karadenizli zekas\u0131na yeni bir \u00f6rnek g\u00f6stermek i\u00e7in proje geli\u015ftiren T\u00fcrkmen, otomobile i\u015f\u00e7ili\u011fini kendi yaparak palet takt\u0131. Paletli Torosun direksiyonunu da iptal eden makas ustas\u0131, tank d\u00fczene\u011fine benzer fren sistemi geli\u015ftirdi. Fren sistemi ile arac\u0131n d\u00f6nmesini sa\u011flayan T\u00fcrkmen, H\u0131d\u0131rnebi Yaylas\u0131\u2019nde hem geziyor hem de mahsur kalan ara\u00e7lar\u0131n kurtar\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor. Trabzon\u2019un g\u00f6zde turizm merkezlerinden biri olan H\u0131d\u0131rnebi Yaylas\u0131\u2019na gelen yerli ve yabanc\u0131 turistlerin de ilgi g\u00f6sterdi\u011fi paletli Torosun sahibi T\u00fcrkmen, \u015fimdilerde ise farkl\u0131 bir proje yapmak i\u00e7in arac\u0131n\u0131 satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n,Karda batan ara\u00e7lar\u0131 da kurtard\u0131klar\u0131 dile getiren T\u00fcrkmen, \u201c3-4 defa ara\u00e7lar\u0131 \u00e7ektik. Farkl\u0131 bir proje i\u00e7in arac\u0131m\u0131 satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Daha k\u00fc\u00e7\u00fck bir ara\u00e7 yapmak istiyoruz. Daha de\u011fi\u015fik bir ara\u00e7 geli\u015ftirmek istiyoruz. 60 bin TL\u2019ye satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Biraz ucuza verece\u011fiz. Biz bunun zevkini \u00e7\u0131kard\u0131k ba\u015fkalar\u0131 da bu zevki ya\u015fas\u0131n. Yeni projeler yapmak i\u00e7in satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz.\r\n,Trabzon\u2019un Ak\u00e7aabat il\u00e7esinde oto sanayi sitesinde makas usta olarak \u00e7al\u0131\u015fan G\u00f6khan T\u00fcrkmen, karl\u0131 kapl\u0131 yaylalarda gezmek i\u00e7in 1977 model Renault Toros marka bir ara\u00e7 ald\u0131. ,Turistlerin ilgi g\u00f6sterdi\u011fi paletli Toros ile yaylan\u0131n keyfini \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten G\u00f6khan T\u00fcrkmen, \u201cBiz yaylay\u0131 k\u0131\u015f\u0131n sevdi\u011fimiz i\u00e7in arazi arac\u0131m\u0131zla belirli bir yere kadar geliyorduk. Akl\u0131m\u0131za maliyeti uygun bir arabay\u0131 paletliye \u00e7evirelim diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. Toros marka bir ara\u00e7 ald\u0131k. 6-7 ay boyunca bo\u015f kald\u0131\u011f\u0131m\u0131z vakitlerde u\u011fra\u015ft\u0131k. Yaylaya belirli bir yere kadar arabamla geliyorum sonras\u0131nda yola paletli ile devam ediyorum. Arkada\u015flar\u0131mla yaylada geziyorum. K\u0131\u015f\u0131n turistler geliyor onlarda ilgi g\u00f6steriyor\u201d dedi.\r\n,Yaylada genellikle Arap turistler geliyor. Foto\u011fraf \u00e7ekiliyorlar. Gezmek istiyorlar. \u0130lgi oluyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n