Pandemi Muğla’da arazi fiyatlarını uçurdu

Vir\u00fcsten ka\u00e7anlar buraya yerle\u015fti... K\u0131rsal mahallerde arazi fiyatlar\u0131 d\u00f6rde katlad\u0131! ,T\u00fcrkiye\u2019nin en \u00f6nemli turizm kentlerinden Mu\u011fla\u2019da Covid-19 salg\u0131n\u0131 sonras\u0131 967 bin olan yerle\u015fik n\u00fcfus 2 milyona \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bir y\u0131l \u00f6nce 25 bin lira olan tarlalar\u0131n d\u00f6n\u00fcm\u00fc pandemi sonras\u0131 100 bin liraya kadar al\u0131c\u0131 buluyor. Tar\u0131m arazisi olmas\u0131 nedeniyle bina yap\u0131lmas\u0131na izin verilmeyen arazilere, d\u0131\u015far\u0131dan gelen ve sat\u0131n alan vatanda\u015flar \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc konteyn\u0131r veya a\u011fa\u00e7 kaz\u0131klar\u0131n \u00fczerine ah\u015fap bina yapmakta buluyor. \u015eehir ya\u015fam\u0131ndan ka\u00e7an ve do\u011fa ile i\u00e7 i\u00e7e ya\u015fam\u0131 tercih eden vatanda\u015flar hem vir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan uzak durduklar\u0131n\u0131, hem de sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ya\u015fam s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcklerini a\u00e7\u0131klad\u0131lar.\r\n,Covid-19 salg\u0131n\u0131 sonras\u0131 b\u00fcy\u00fck\u015fehirlerdeki bula\u015f\u0131 say\u0131s\u0131ndaki art\u0131\u015f nedeniyle k\u0131rsala ba\u015flayan g\u00f6\u00e7te en fazla tercih edilen il Mu\u011fla oldu. Ankara, \u0130stanbul ve \u0130zmir gibi illerde ya\u015fayan bir\u00e7ok vatanda\u015f Mu\u011fla\u2019n\u0131n k\u0131rsal mahallelerinden arazi sat\u0131n almaya ba\u015flad\u0131. Tarla niteli\u011findeki arazilere ev yapamayan vatanda\u015flar Mu\u011fla\u2019n\u0131n havas\u0131 ve iklimi nedeniyle konteyn\u0131r ve prefabrik evlerde ya\u015famay\u0131 tercih ediyor.\r\n,Pandeminin k\u0131rsala yerle\u015fme i\u00e7in bir f\u0131rsat olu\u015fturdu\u011funu belirten Ankara\u2019dan Mu\u011fla\u2019n\u0131n Mente\u015fe il\u00e7esi k\u0131rsal Alg\u0131 Mahallesinde arazi zat\u0131n alan Semih Ard\u0131\u00e7o\u011flu, \u201cBen bundan 4 ay \u00f6nce geldim. Gelme sebebim Ankara\u2019da pandemiden dolay\u0131 i\u015fin a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 d\u0131\u015far\u0131ya da \u00e7\u0131km\u0131yorduk. D\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmay\u0131nca evde s\u0131k\u0131nt\u0131 oluyor. Ara\u015ft\u0131rd\u0131m, buras\u0131 da havas\u0131 temiz b\u00f6lgelerimizden birisi. Sonu\u00e7ta k\u0131smet oldu ve ald\u0131k. E\u011fer buray\u0131 ya\u015fam haline getirirsek, ileride de s\u00fcrekli kalabilece\u011fimiz bir yer yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Hep hayalimiz vard\u0131 zaten gidelim k\u0131rsalda ya\u015fayal\u0131m. Pandemi de bize bu konuda bir f\u0131rsat oldu\u201d dedi.\r\n,Alg\u0131 Mahalle Muhtar\u0131 Abd\u00fclkadir Bulut, \u201cK\u00f6y\u00fcm\u00fcze \u00e7ok gelenler var. Bunlar\u0131n i\u00e7inde ya\u015fl\u0131 da var, gen\u00e7 de var. Corona vir\u00fcs dolay\u0131s\u0131 ile daha sakin bir ortam arayanlar da var. De\u011fi\u015fik proje i\u00e7in arayanlar da var. Hala da talep var ve arayanlar \u00e7ok. T\u00fcrkiye\u2019nin bir\u00e7ok belgesinden Kayseri, Nev\u015fehir, Ni\u011fde, \u0130zmir ve \u0130stanbul gibi de\u011fi\u015fik noktalardan ar\u0131yorlar. Arayanlar genellikle 1-2 d\u00f6n\u00fcm yer talepleri var. Bu konuda benim yard\u0131mc\u0131 olmam\u0131 istiyorlar. Ge\u00e7en y\u0131llarda d\u00f6n\u00fcm\u00fc 25 bin lira iken, \u015fu anda d\u00f6n\u00fcm\u00fc 3-4 kat\u0131 oldu. Neredeyse arazi kalmad\u0131\u201d dedi.\r\n,Mu\u011fla\u2019n\u0131n turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Dat\u00e7a\u2019da ikinci konutu olan bir\u00e7ok vatanda\u015f k\u0131\u015f aylar\u0131nda Corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle ya\u015famlar\u0131n\u0131 Mu\u011fla\u2019da s\u00fcrd\u00fcrme karar\u0131 ald\u0131.,Mu\u011fla\u2019n\u0131n turistik merkezleri d\u0131\u015f\u0131nda k\u0131rsal mahallelere de talep patlamas\u0131 ya\u015fan\u0131nca arazi fiyatlar\u0131 \u00fc\u00e7e d\u00f6rde katlad\u0131. Mente\u015fe\u2019ye 20 kilometre uzakl\u0131ktaki k\u0131rsal Alg\u0131 Mahallesinde araziler Ankara, \u0130stanbul gibi illerde ya\u015fayan vatanda\u015flar taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. ,Akb\u00fck koyundaki yazl\u0131k evinde kalan emekli Sinan Devrim, \u201c\u015eu anda burada 6-7 kom\u015fu olduk, daha \u00f6nce kalm\u0131yorlard\u0131. Biz yaz-k\u0131\u015f buraday\u0131z. Pandemiden sonra onlar da burada kalmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar. \u00c7\u00fcnk\u00fc B\u00fcy\u00fck\u015fehirlerde hapis hayat\u0131 ya\u015f\u0131yorlar. Burada do\u011fal bir ortam var. Burada her ne kadar pandemiye ayak uydursak da, \u015fehirdeki gibi de\u011fil. Arsa ev sat\u0131\u015flar\u0131 yo\u011fundu. \u015eimdi daha da artt\u0131. Hemen hemen her g\u00fcn 5-10 ki\u015fiye cevap vermek zorunda kal\u0131yoruz. Tabi arz talep meselesi, fiyatlar da baya y\u00fckseldi\u201d\r\n, Biz yard\u0131mc\u0131 olmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz ama g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm kadar\u0131 ile herkes yo\u011fun \u015fehirlerden kalabal\u0131ktan ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Bu sene ola\u011fan\u0131n d\u0131\u015f\u0131ndan daha \u00f6nceki y\u0131llara oranla yo\u011fun bir ak\u0131n var Mu\u011fla ve il\u00e7elerine. Bu nedenle arz talep meselesi. Yo\u011funluk fazla olunca istekler de artt\u0131. Bu gibi yer arayanlar \u00e7ok\u201d dedi.\r\n,Mente\u015fe Akb\u00fck koyu s\u0131rtlar\u0131ndaki \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131 i\u00e7inde yaz aylar\u0131nda konaklayan Ahmet G\u00f6rg\u00fcn