Pandemiyi fırsata çevirdi! Doktorları dinledi, taleplere yetişemiyor

Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Selahaddin Nas, \u201cTur\u015fu suyu bizim ge\u00e7mi\u015fimizden geliyor. \u015ealgam suyuna benzer hayat hikayesi var. \u00d6zellikle bu tur\u015fu suyu, evlerdeki tur\u015funun alt\u0131ndaki sudan farkl\u0131. Bu i\u00e7ilebilir bir \u00fcr\u00fcn. Evlerdeki tur\u015funun alt\u0131ndaki suda y\u00fczde 18 tuz oran\u0131 var. Biz o tur\u015fu suyundan elde etti\u011fimiz \u00fcr\u00fcn\u00fcn bir k\u0131sm\u0131n\u0131 kullan\u0131p sonra elma sirkesi, limon suyu ve birazda \u015falgam suyu katarak farkl\u0131 bir lezzet olu\u015fturduk. Tur\u015fu suyu k\u00fclt\u00fcr\u00fc \u00e7ok ge\u00e7mi\u015ften gelen bir \u015fey oldu\u011fu i\u00e7in bu k\u00fclt\u00fcr\u00fc biz do\u011fru ambalajlayarak do\u011fru raflarda sataca\u011f\u0131z. T\u00fcrkiye\u2019de bu \u00fcr\u00fcn\u00fcn eksi\u011fi vard\u0131\u201d diye konu\u015ftu.,\u00dcretim kapasitesi ve ihracat hakk\u0131nda da bilgi veren Nas, \u201cBiz 30-32 \u00fclkeye \u015falgam suyunu ihra\u00e7 ediyorduk. Bunun yan\u0131na da tur\u015fu suyunu ekleyece\u011fiz. Avrupa \u00fclkelerinden \u00e7ok talep vard\u0131. Y\u0131ll\u0131k \u00fcretim olarak da 2 bin ton hedefliyoruz. Bir\u00e7ok zincir ma\u011fazadan \u00e7ok g\u00fczel geri d\u00f6n\u00fc\u015fler ald\u0131k. Bu hedefi b\u00fcy\u00fck ihtimal ilk 6 ayda ge\u00e7ece\u011fiz\u201d dedi.,6 ayl\u0131k Ar-Ge sonucu \u00fcr\u00fcn\u00fcn ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Nas, \u201cTur\u015funun ve suyunun koronavir\u00fcsle ilgili koruyucu \u00f6zelli\u011fi \u00e7ok g\u00fcndem oldu. Bizde 6 ayl\u0131k Ar-Ge sonucu \u00e7ok g\u00fczel bir \u00fcr\u00fcn yapt\u0131k. Bunu b\u00fct\u00fcn marketlerde internet \u00fczerinden sataca\u011f\u0131z. Tur\u015fu suyu her t\u00fcrl\u00fc faydal\u0131 bir i\u00e7ecek olmas\u0131ndan dolay\u0131 b\u00fct\u00fcn yiyeceklerin yan\u0131nda rahat\u00e7a t\u00fcketilebilir. Tur\u015fu suyu art\u0131k raflarda. Sadece tur\u015fucularda de\u011fil\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Adana'dan yakla\u015f\u0131k 32 \u00fclkeye \u015falgam suyu ihra\u00e7 eden bir firma ise yakla\u015f\u0131k 6 ayl\u0131k Ar-Ge sonucu tur\u015fu suyu \u00fcretti. Tur\u015fu, \u015falgam, limon suyu ve elma sirkesiyle mayalama y\u00f6ntemiyle \u00fcretilen tur\u015fu suyuna bir\u00e7ok zincir ma\u011fazadan da talep geldi. Ayr\u0131ca tur\u015fu suyu, firman\u0131n internet sitesi \u00fczerinden de sat\u0131\u015fa sunuldu.,KAYNAK: \u0130HA,Pandemiyi f\u0131rsata \u00e7evirdi! Doktorlar\u0131 dinledi, taleplere yeti\u015femiyor... Bir y\u0131l i\u00e7in koyulan hedefe 6 ayda ula\u015fmak \u00fczere! \u0130\u015fte detaylar...,Koronavir\u00fcs nedeniyle uzmanlar\u0131n sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenme konusunda s\u0131k s\u0131k uyar\u0131larda bulunmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan probiyotik a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin besinler aras\u0131nda yer alan tur\u015fuya talep artt\u0131. K\u0131\u015f aylar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezi tur\u015fu bu s\u00fcre\u00e7te sofralar\u0131n g\u00f6zdesi oldu.