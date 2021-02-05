Pandemiyi fırsata çevirdiler! 81 şehre gönderiyorlar, taleplere yetişemiyorlar

K\u00f6y\u00fcn kad\u0131nlar\u0131 ise, "Biz k\u00f6y kad\u0131nlar\u0131 olarak birlik beraberlik i\u00e7indeyiz. Konakta do\u011fal \u00fcr\u00fcnlerimizi gelen konuklara ikram ediyordum. Pandemi dolay\u0131s\u0131yla konakta servis veremeyince biz de haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z el eme\u011fi do\u011fal \u00fcr\u00fcnleri g\u00f6ndermeye ba\u015flad\u0131k. \u00c7ok sipari\u015f geliyor, \u00fcr\u00fcnlerimiz be\u011fenildi\u011fi i\u00e7in \u00e7ok memnunuz" \u015feklinde konu\u015ftu.,Bursa'da ya\u015fayan k\u00f6yl\u00fc kad\u0131nlar pandemiyi f\u0131rsata \u00e7evirerek, \u00fcrettikleri do\u011fal \u00fcr\u00fcnleri b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019ye g\u00f6nderiyor.,Onlarca \u00e7e\u015fit do\u011fal \u00fcr\u00fcn\u00fc elleriyle haz\u0131rlayan kad\u0131nlar, bu \u00fcr\u00fcnleri paket servis ve kargoyla T\u00fcrkiye\u2019ye g\u00f6ndermeye ba\u015flad\u0131. K\u00f6yl\u00fc kad\u0131nlar\u0131n \u00fcretti\u011fi onlarca \u00e7e\u015fit do\u011fal ve lezzetli \u00fcr\u00fcn ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. K\u00f6yl\u00fc kad\u0131nlar, sipari\u015flere yeti\u015femiyor. ,Uluda\u011f\u2019\u0131n eteklerindeki Zeyniler k\u00f6y\u00fcnde 43 kad\u0131n kooperatif kurarak konak a\u00e7t\u0131. Konakta kendileri \u00fcrettikleri do\u011fal \u00fcr\u00fcnleri ziyarete gelenlere sunan kad\u0131nlar, pandemi tedbirleri kapsam\u0131nda konaklar\u0131n\u0131 i\u015fletemeyince bo\u015f durmamak i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131.,Sabahtan ak\u015fama kadar hamur a\u00e7\u0131p onlarca \u00fcr\u00fcn pi\u015firen kad\u0131nlar, mevsim meyvesinden onlarca \u00e7e\u015fit re\u00e7el ve tur\u015fu kuruyor. Yazdan yapt\u0131klar\u0131 kurutulmu\u015f g\u0131dalar\u0131 ise her yere g\u00f6nderiyor. Ar\u0131 gibi \u00e7al\u0131\u015fan kad\u0131nlar gelen yo\u011fun taleplere yeti\u015fmek i\u00e7in ar\u0131 gibi \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,KAYNAK: \u0130HA,.,T\u00fcrkiye\u2019nin bir\u00e7ok \u015fehrinden gelen sipari\u015fleri kargoyla g\u00f6nderiyoruz. Pandemiyi f\u0131rsata \u00e7evirdik. \u00dcretti\u011fimiz \u00fcr\u00fcnleri paket servis ve kargoyla g\u00f6nderime ba\u015flad\u0131k. Do\u011fal \u00fcr\u00fcnlerle yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z onlarca \u00e7e\u015fit do\u011fal \u00fcr\u00fcn\u00fc T\u00fcrkiye\u2019nin bir\u00e7ok iline g\u00f6nderiyoruz" dedi.,Zeyniler \u00c7al\u0131 Ku\u015fu Kalk\u0131nma Kooperatifi Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Mahinur Makar, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcz kad\u0131nlar\u0131yla kooperatif kurduk. K\u00f6y\u00fcm\u00fczde bulunan konakta k\u00f6y\u00fcm\u00fcze gelen konuklara yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z do\u011fal \u00fcr\u00fcnleri sunuyorduk. Pandemi dolay\u0131s\u0131yla i\u015fletmemiz kapan\u0131nca biz de yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcr\u00fcnleri \u015fehir merkezine paket servisle g\u00f6ndermeye ba\u015flad\u0131k.