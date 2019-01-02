Paralı poşet uygulaması sosyal medyayı salladı

Paral\u0131 po\u015fet uygulamas\u0131 1 Ocak itibariyle ba\u015flad\u0131. Baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131n po\u015fet sat\u0131n almamak i\u00e7in geli\u015ftirdi\u011fi y\u00f6ntemler sosyal medyaya damga vurdu.\r\n,\u00dccretli po\u015fet uygulamas\u0131 resmen y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi. Bir \u00e7ok vatanda\u015f uygulamaya tepki g\u00f6sterirken, destekleyenler de eksik olmad\u0131. Vatanda\u015flar, po\u015fete 25 kuru\u015f vermemek i\u00e7in kendince geli\u015ftirdi\u011fi y\u00f6ntemleri Twitter'dan payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,.,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n do\u011fay\u0131 korumak amac\u0131yla, 1 Ocak'tan itibaren y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe koydu\u011fu \u00fccretli po\u015fet uygulamas\u0131 marketlerde uygulamaya ba\u015fland\u0131. Baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131n po\u015fet sat\u0131n almamak i\u00e7in geli\u015ftirdi\u011fi y\u00f6ntemler sosyal medyada g\u00fcn\u00fcn konusu oldu.\r\n\r\n