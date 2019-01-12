Paranızı almak için geç kalmayın

K\u00f6pr\u00fc cezalar\u0131n\u0131n iadesi i\u00e7in ba\u015fvuru s\u00fcreci ba\u015flad\u0131. 28 \u015eubat\u2019a kadar ba\u015fvuru al\u0131nacak, 29 Mart\u2019a kadar da iadeler tamamlanacak...,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, k\u00f6pr\u00fc ge\u00e7i\u015f ihlalleri sebebiyle kesilen cezalarda iade s\u00fcrecini ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131, bunun i\u00e7in 28 \u015eubat\u2019a kadar vergi dairelerine ba\u015fvurman\u0131n yeterli olaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. ,Albayrak, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cK\u00f6pr\u00fc ge\u00e7i\u015f ihlalleri sebebiyle kesilen idari cezalarda iade s\u00fcrecini ba\u015flatt\u0131k. ,2 Kas\u0131m 2016-31 Aral\u0131k 2018 d\u00f6neminde 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ile Fatih Sultan Mehmet K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u2019nden ara\u00e7 s\u0131n\u0131flar\u0131 itibar\u0131yla kullan\u0131lmas\u0131 yasak oldu\u011fu halde ge\u00e7en ara\u00e7lara ili\u015fkin \u00e7\u0131kar\u0131lan kanun gere\u011fince ceza verilmesi gerekenlere idari para cezas\u0131 verilmeyecek, verilenler tebli\u011f edilmeyip tahsil edilenlerin iadesi yap\u0131lacak. ,En yak\u0131n vergi dairesinden temin edilecek ba\u015fvuru dilek\u00e7esiyle 28 \u015eubat\u2019a kadar ba\u015fvuru yap\u0131labilecek. ,\u0130adeler, 29 Mart\u2019a kadar tamamlanacak. Ba\u015fvuru dilek\u00e7eleri, vergi dairesine, bankalara veya PTT\u2019ye yap\u0131lm\u0131\u015f \u00f6demeler i\u00e7in ba\u011fl\u0131 bulundu\u011fu vergi dairesine hitaben, Karayollar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc (KGM) sanal POS\u2019u veya KGM posta \u00e7eki hesab\u0131na yap\u0131lm\u0131\u015f \u00f6demeler i\u00e7in Ankara Vergi Dairesi ve Har\u00e7lar Vergi Dairesine hitaben haz\u0131rlanacak.,Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n iade i\u00e7in 28 \u015eubat 2019 tarihine kadar kendilerine en yak\u0131n vergi dairesine ba\u015fvurmalar\u0131 k\u00e2fi olacakt\u0131r\u201d dedi.