Paraya para demiyor.. Litresini 40 bin liradan satıyor!

Burdur'un merkeze ba\u011fl\u0131 Karakent k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda kurulu Lisinia Do\u011fa Proje Alan\u0131'nda kozmetik sekt\u00f6r\u00fcnde kullan\u0131lan papatya ya\u011f\u0131n\u0131n \u00fcretimi yap\u0131l\u0131yor. Lisinia ve \u00e7evreden toplanan papatyalar\u0131n distilasyon y\u00f6ntemiyle \u00e7\u0131kar\u0131lan ya\u011f\u0131, kozmetik sekt\u00f6r\u00fcnde de\u011ferlendiriliyor. B\u00f6lgede papatya ya\u011f\u0131 \u00fcretimi son d\u00f6nemde 3 litreye kadar ula\u015f\u0131rken, uluslararas\u0131 piyasada papatya ya\u011f\u0131n\u0131n kilosu 40 bin liraya kadar al\u0131c\u0131 buluyor.\r\n,Lisinia Do\u011fal Ya\u015fam Alan\u0131 kurucusu \u00d6zt\u00fcrk Sar\u0131ca, "Bahar\u0131n gelmesiyle a\u00e7m\u0131\u015f olan papatyalar\u0131 ekolojik \u00fcretim yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z kendi arazilerimizden ve nadasa b\u0131rak\u0131lan arazilerden toplad\u0131ktan sonra Lisinia Proje Alan\u0131\u2019na getirerek buradaki dam\u0131tma alan\u0131nda ya\u011f\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131yoruz.,Bu papatyalar\u0131n tamam\u0131 may\u0131s papatyas\u0131. May\u0131s papatyas\u0131n\u0131n ya\u011f\u0131 \u00e7ok de\u011ferli. \u00d6zellikle leke kremlerinde bol miktarda kullan\u0131l\u0131yor. Uluslararas\u0131 piyasada \u00e7ok ciddi ra\u011fbet g\u00f6ren bir ya\u011f. Ama may\u0131s papatyas\u0131 ya\u011f\u0131n\u0131n de\u011ferini bilen kullan\u0131c\u0131 say\u0131s\u0131 az. Zaman i\u00e7erisinde bunun pazar\u0131 da geli\u015fecek. G\u00fclya\u011f\u0131 kadar k\u0131ymetli bir u\u00e7ucu ya\u011f\u0131 var. 8 ton papatyadan 1 litre kadar papatya ya\u011f\u0131 alabiliyoruz" dedi.\r\n,Papatya ya\u011f\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kartman\u0131n zor bir i\u015flem oldu\u011funu anlatan Sar\u0131ca, "Ama do\u011fan\u0131n kendili\u011finden bu y\u00f6reye vermi\u015f oldu\u011fu bir verimlilik papatya. Tarlalar\u0131m\u0131zda ot \u00e7apalamas\u0131 s\u0131ras\u0131nda papatyalara dokunmuyoruz.,Toplay\u0131p m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca ekonomimize kazand\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. May\u0131s papatyas\u0131n\u0131n ya\u011f\u0131n\u0131n litresi uluslararas\u0131 piyasada 30- 40 bin TL aral\u0131\u011f\u0131nda bir fiyatla sat\u0131l\u0131yor. Ya\u011f\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kartmak ne kadar zor olsa da bir o kadar da k\u0131ymetli ya\u011f\u0131 var" diye konu\u015ftu.\r\n,Papatya suyunun sindirim sistemi rahats\u0131zl\u0131klar\u0131nda, ya\u011f\u0131n\u0131n ise deri lekelerinde \u00e7ok fazla kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Sar\u0131ca, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,"3 y\u0131l \u00f6nce 100 gramla ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ya\u011f \u00e7\u0131kartma i\u015fleminde \u015fu anda 2- 3 litreye kadar ula\u015ft\u0131k. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda artarak devam edecek. \u00c7ok ciddi al\u0131c\u0131lar\u0131 var. \u00d6zellikle uluslararas\u0131 piyasada may\u0131s papatyas\u0131n\u0131n u\u00e7ucu ya\u011f\u0131n\u0131n k\u0131ymetini bilen al\u0131c\u0131lar bize ula\u015f\u0131yor. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda piyasan\u0131n geli\u015ferek devam edece\u011fine inan\u0131yorum. Papatya ya\u011f\u0131 \u00e7ok k\u0131ymetli ama o derecede de toksik bir ya\u011f.\r\n \r\nG\u00fcnl\u00fck t\u00fcketimi yar\u0131m damla ya da bir damla. \u00c7ok fazla t\u00fcketilmemesi gereken bir ya\u011f. Bahsetti\u011fimiz papatya ya\u011f\u0131 u\u00e7ucu papatya ya\u011f\u0131. Maserasyonla \u00e7\u0131kart\u0131lan papatya ya\u011f\u0131 var. Onunla kar\u0131\u015ft\u0131rmamak laz\u0131m. \u015eu anki \u00e7\u0131karma oran\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda g\u00fclden \u00e7ok daha de\u011ferli bir durumda. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda T\u00fcrkiye ekonomisine katk\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7ok daha b\u00fcy\u00fck olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. May\u0131s papatyas\u0131n\u0131n ya\u011f\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye'de biz \u00e7\u0131kar\u0131yoruz. Daha yeni bir sekt\u00f6r ve \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda geli\u015ferek devam edecek."\r\n,Paraya para demiyor.. Litresini 40 bin liradan sat\u0131yor!