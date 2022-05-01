.,Filistin bayraklar\u0131 ile meydana ak\u0131n eden eylemciler \u201cFilistin'e \u00f6zg\u00fcrl\u00fck\u201d \u201cKahrolsun \u0130srail siyonizmi\u201d sloganlar\u0131 atarak g\u00f6zalt\u0131ndaki Filistinlilerin serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.,Fransa'n\u0131n ba\u015fkenti Paris'te ya\u015fayanlar bu kez g\u00f6zalt\u0131ndaki Filistinliler i\u00e7in soka\u011fa d\u00f6k\u00fcld\u00fc. Parisliler, ge\u00e7ti\u011fimiz hafta \u0130srail g\u00fc\u00e7lerinin 19 Filistinliyi g\u00f6zalt\u0131na almas\u0131n\u0131 Cumhuriyet Meydan\u0131nda protesto etti. ,Fransa\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Paris\u2019te, \u0130srail g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Filistinlilerin serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131 i\u00e7in protesto d\u00fczenlendi.,Protestocular, Ramazan ay\u0131 ve Yahudiler'in Hamursuz Bayram\u0131'n\u0131n ayn\u0131 d\u00f6neme denk gelmesi nedeniyle gerilimin artt\u0131\u011f\u0131 Kud\u00fcs'teki Harem-\u00fc\u015f \u015eerif'te \u0130srail g\u00fc\u00e7lerinin yapt\u0131\u011f\u0131 bask\u0131n s\u0131ras\u0131nda \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131n meydana geldi\u011fini belirterek, \u0130srail g\u00fc\u00e7lerinin k\u0131\u015fk\u0131rt\u0131c\u0131 tutumu sonucu olaylar\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 savundu.,Protestoda ayr\u0131ca \u0130srail yanl\u0131s\u0131 bir grup ile eylemciler aras\u0131nda arbede ya\u015fand\u0131.