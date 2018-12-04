Patates suyu içmenin faydaları nelerdir?

Yemeklerin ba\u015f tac\u0131 olan patatesin vitamin ve minerallerinden tamamen yararlanmak i\u00e7in \u00e7i\u011f hali ile yap\u0131lan suyunun t\u00fcketilmesi gerekir. ,\r\n- \u0130leri ya\u015flarda g\u00f6r\u00fclen ve \u015fiddetli a\u011fr\u0131lara neden olan eklem iltihaplanmas\u0131n\u0131 \u00f6nleyerek uzun \u00f6m\u00fcrl\u00fc kemik yap\u0131s\u0131n\u0131 destekler. Uzmanlar \u00f6zellikle bel, boyun ve s\u0131rt eklemleri a\u011fr\u0131s\u0131 ya\u015fayanlar\u0131n d\u00fczenli t\u00fcketmesi gerekti\u011fini vurguluyor. \r\n\r\n,- Kronik sindirim problemi ya\u015fayanlar\u0131n mide ve ba\u011f\u0131rsak rahats\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131 \u00f6nler. \u00d6zellikle kab\u0131zl\u0131k, mide yanmas\u0131, \u015fi\u015fkinlik ve refl\u00fc gibi yiyecekler sonucu ortaya \u00e7\u0131kan hastal\u0131klar\u0131n riskini azaltarak ba\u011f\u0131rsaklar\u0131n d\u00fczenli \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flar. \r\n\r\n,- Y\u00fcksek antioksidan \u00f6zelli\u011fini \u00e7i\u011f halde daha etkili sunan patates suyu karaci\u011fer ve safra kesesinin ayn\u0131 s\u0131ra t\u00fcm v\u00fccuttaki toksinleri de azalt\u0131r. Bu at\u0131klar\u0131n b\u00f6breklerde olu\u015fturdu\u011fu ta\u015f ve kumu da \u00f6nleyerek. \u0130drar yolu ile hepsini v\u00fccuttan atar.\r\n\r\n,- Potasyum i\u00e7eri\u011fi sayesinde kan bas\u0131nc\u0131n\u0131 d\u00fczenler buna ba\u011fl\u0131 y\u00fcksek tansiyonu da d\u00fczenleyerek fel\u00e7 ve inme hastal\u0131klar\u0131n\u0131n ya\u015fanmas\u0131n\u0131 engeller. Bu durumlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra kalp kaslar\u0131n\u0131 ve damarlar\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 koruyarak olas\u0131 riskleri azalt\u0131r. \r\n\r\n,- D\u00fczeli t\u00fcketilen \u00e7i\u011f patates suyu eklemlerde biriken \u00fcrik asidi azaltarak gut hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6nler. Ayn\u0131 zamanda \u00f6dem birikiminin de \u00f6n\u00fcne ge\u00e7erek iskelet yap\u0131s\u0131n\u0131 korur. \r\n\r\n,- Sa\u00e7 h\u00fccrelerinin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 koruyarak h\u0131zl\u0131 uzamas\u0131n\u0131 sa\u011flar. Ayn\u0131 zamanda patates suyu ile y\u00fcz\u00fc d\u00fczenli y\u0131karsan\u0131z sivilce ve akne oran\u0131n\u0131 azaltm\u0131\u015f olursunuz. \r\n\r\n,PATATES SUYU NASIL HAZIRLANIR?\r\n\r\n,Genellikle k\u0131rm\u0131z\u0131 y\u00fczeyli patateslerin \u00e7i\u011f su t\u00fcketimi daha sa\u011fl\u0131kl\u0131d\u0131r. ,Sirkeli suda iyice y\u0131kanan patatesler kabuklar\u0131 ile beraber meyve s\u0131kaca\u011f\u0131nda s\u0131k\u0131l\u0131r. \u00c7\u0131kan suyu atland\u0131rmak i\u00e7in yar\u0131m bardak havu\u00e7 suyu da ekleyebilirsiniz,Sizler i\u00e7in uzmanlar\u0131n \u00f6nerdi\u011fi bu y\u00f6ntemi ve faydalar\u0131n\u0131 derledik. V\u00fccut sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 olumlu etkileyen ve sabahlar\u0131 a\u00e7 karan t\u00fcketilmesi gereken patates suyunun hakk\u0131nda bilmeniz gerekenler.\r\n\r\n