Karatay, ket\u00e7ab\u0131n ise ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. "Patatesi sevmiyorlar, ket\u00e7aptaki ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k maddesini seviyorlar, fark\u0131nda de\u011filler. E\u011fer patates lezzetliyse neden ket\u00e7ap d\u00f6k\u00fcyorlar, oturup patatesi yesinler. " ifadelerini kulland\u0131.,Kolayca her yerde yeti\u015fen lezzeti ve kolay t\u00fcketimi ile her sofrada olan patatesin sa\u011fl\u0131\u011fa faydas\u0131 saymakla bitmiyor. Potasyum bak\u0131m\u0131ndan zengin patates mide gazlar\u0131na fayda sa\u011flayarak sindirimi kolayla\u015ft\u0131r\u0131r, v\u00fccuttaki toksinlerin at\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flar. ,Patatesin yaln\u0131zca k\u0131zartma \u015feklinde yenildi\u011fi zaman tehlike arz etti\u011fini vurgulayan Karatay, patates severlere ha\u015flama patates salatas\u0131n\u0131 tavsiye etti. Prof. Karatay, Patatesin i\u00e7erisindeki gluten ve ni\u015fastadan dolay\u0131 \u015feker hastalar\u0131 ve gluten hassasiyeti olanlar\u0131n t\u00fcketmemeleri gerekti\u011fini vurgulad\u0131.,Peki patatesi kimler yemeli? Patatesi kimler yememeli? \u0130\u015fte Canan Karatay\u2019dan \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalar\u2026 K\u0131zartman\u0131n zarar\u0131na bir kez daha de\u011finen Karatay, "\u00c7ocuklar elinde k\u0131zartmayla do\u011fmad\u0131. O k\u0131zartmaya siz al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131n\u0131z. Al\u0131\u015ft\u0131rmay\u0131n. " dedi. ,Yarar\u0131 kadar zarar\u0131 da olan patatesin en sa\u011fl\u0131kl\u0131 hali ha\u015flamas\u0131. K\u0131zartma \u015feklinde yenildi\u011fi zaman tehlikeli arz etti\u011fini vurgulayan i\u00e7 hastal\u0131klar\u0131 uzman\u0131 Canan Karatay, patatesin herkese iyi gelmedi\u011fini s\u00f6yledi.