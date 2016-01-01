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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
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Horoz dövüştüren adam 105 bin 400 lira ceza kesildi
GÜNDEM
-
KKTC’de Lefkoşa ve Girne karantina altına alındı
DÜNYA
-
Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani Kovid-19'a yakalandı
DÜNYA
-
ABD'de kasırgada 1 kişi öldü
YAŞAM
-
Valilikten fırtına uyarısı
YAŞAM
-
Park halindeki ticari araç alev aldı
YAŞAM
-
Bunun adı YouTuber terörü, vicdanları sızlatan video kurgu çıktı
GÜNDEM
-
Son 24 saatte korona virüsten 134 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
-
İran, ABD'ye 21 Şubat tarihine kadar yaptırımları kaldırması için süre tanıdı
YAŞAM
-
Girdiği evden 200 bin TL’lik ziynet eşyası çalan suç makinesi yakalandı
EKONOMİ
-
Borsa günü düşüşle tamamladı
DÜNYA
-
Merkel: Korona hem zayıf hem de güçlü yönümüzü gösterdi
DÜNYA
-
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 431 bini geçti
YAŞAM
-
65 yaşındaki adam evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı
YAŞAM
-
Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu toprağa verildi
DÜNYA
-
İran’dan Rus aşısı Sputnik V’e onay
SPOR
-
Dünyanın en iyi yarış atı Ghaiyyath seçildi
YAŞAM
-
Sahte içkiden zehirlenen şahıs hastanede yaşamını yitirdi
GÜNDEM
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Zerda Curka’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme
YAŞAM
-
Sakarya ve Eskişehir'deki patlama seslerinin kaynağı belli oldu
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Patlama seslerinin kaynağı belli oldu
Sakarya Hendek'te saat 16.30 sıralarında büyük bir gürültü köptü.
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