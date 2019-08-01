Patlıcan sapı suyunun inanılmaz faydası

Patl\u0131can\u0131n kendinden \u00e7ok sap\u0131n\u0131n da sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in olduk\u00e7a faydal\u0131 oldu\u011funu biliyor muydunuz?\r\n\r\n,Hemen hemen bir \u00e7o\u011fumuz patl\u0131can\u0131n saplar\u0131n\u0131 ay\u0131klay\u0131p \u00e7\u00f6pe at\u0131yoruz. Ancak patl\u0131can sap\u0131n\u0131n faydalar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince pi\u015fman olabilirsiniz.\r\n\r\n,\u0130\u015fte malzemeler...\r\n5 adet patl\u0131can sap\u0131\r\n5 bardak i\u00e7me suyu,Hemoroid giderek yayg\u0131nla\u015fan ve g\u00fcn\u00fcn\u00fcz\u00fcn korkulu hastal\u0131\u011f\u0131 haline geldi. \u0130la\u00e7 , ameliyat , lazer gibi farkl\u0131 tedavi y\u00f6ntemleri mevcut.\r\n\r\n,Ancak bu yollara ba\u015fvurmadan evinizde do\u011fal y\u00f6ntem ile basurdan kurtulmak m\u00fcmk\u00fcn . Kesinlikle patl\u0131can k\u00fcr\u00fcn\u00fc uygulamal\u0131s\u0131n\u0131z. Kullanan ki\u015filer bu k\u00fcr sayesinde olumlu y\u00f6nde ilerlediklerini belirtiyor.\r\n\r\n,\u0130lk olarak patl\u0131canlar\u0131n ye\u015fil sap k\u0131s\u0131mlar\u0131n\u0131 kesin. Daha sonra iyice y\u0131kay\u0131n. Ve tencereye suyun i\u00e7erisine at\u0131n. Son olarak suyun i\u00e7erisinde kaynat\u0131n.\r\n\r\n,Kaynayan tencerenin kapa\u011f\u0131n\u0131 kapatal\u0131m. Ve k\u0131s\u0131k ate\u015fte yar\u0131m saat kaynat\u0131n. Bu s\u00fcrede asla tencerenin kapa\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7may\u0131n. So\u011futun ve ard\u0131ndan kapa\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131n i\u00e7inden patl\u0131can saplar\u0131n\u0131 al\u0131n. Elde edilen bu suyu buzdolab\u0131na koyabilirsiniz.Herhangi bir yan etki g\u00f6r\u00fclmemesine kar\u015f\u0131 bir beslenme uzman\u0131na da dan\u0131\u015fabilirsiniz.\r\n\r\n\r\n.,.Sabah ve ak\u015fam olmak \u00fczerine g\u00fcnde 2 \u015fer defa a\u00e7 karn\u0131na bir bardak i\u00e7in. 5 g\u00fcn boyunca bu k\u00fcr\u00fc kullanabilirsiniz.\r\n