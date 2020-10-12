Patlıcan tohumu ekti, hayatının şokunu yaşadı!

Patlıcan tohumu eken çiftçi, sebzeler büyüyünce hayatının şokunu yaşadı! Çiftçi, 40 yıllık çiftçilik hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını açıkladı! İşte detaylar...