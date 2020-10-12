Patlıcan tohumu ekti, hayatının şokunu yaşadı!

Patl\u0131can tohumu eken \u00e7ift\u00e7i, sebzeler b\u00fcy\u00fcy\u00fcnce hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131! \u00c7ift\u00e7i, 40 y\u0131ll\u0131k \u00e7ift\u00e7ilik hayat\u0131nda ilk kez b\u00f6yle bir durumla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131! \u0130\u015fte detaylar...,Patl\u0131canlar\u0131 b\u00fcy\u00fcmeye ba\u015flay\u0131nca kontrol eden \u0130sa Ku\u015fcu, ekti\u011fi tohumlardan filizlenen dallar\u0131n \u00fczerinde hem patl\u0131can, hem de domatese benzeyen bir \u00fcr\u00fcn yeti\u015fti\u011fini fark etti. Ceviz b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki, yapraklar\u0131 da patl\u0131cana benzeyen domateslerin tad\u0131n\u0131n ac\u0131 oldu\u011funu ifade eden Ku\u015fcu, patl\u0131canlar\u0131n tad\u0131n\u0131n ise normal oldu\u011funu belirtirken, hayat\u0131nda ilk kez b\u00f6yle bir durumla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u00dcnye il\u00e7esi Sarayc\u0131k Mahallesi\u2019nde yakla\u015f\u0131k 40 y\u0131ld\u0131r tar\u0131mla u\u011fra\u015fan \u0130sa Ku\u015fcu, \u201cMay\u0131s ay\u0131 i\u00e7erisinde patl\u0131can fidesi ald\u0131m, a\u015f\u0131l\u0131 patl\u0131can diye sat\u0131l\u0131yordu. Patl\u0131candan domates oldu. Ben de hayret ettim, de\u011fi\u015fik \u00e7i\u00e7ekler a\u00e7t\u0131 ve di\u011fer patl\u0131canlara g\u00f6re \u00e7i\u00e7e\u011fi daha \u00e7oktu. ,Ordu\u2019nun \u00dcnye il\u00e7esinde, kendi ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 40 y\u0131ld\u0131r tar\u0131mla u\u011fra\u015fan \u0130sa Ku\u015fcu, May\u0131s ay\u0131 i\u00e7erinde tarlas\u0131nda yeti\u015ftirmek i\u00e7in patl\u0131can tohumlar\u0131 ald\u0131. Tohumlar\u0131 tarlas\u0131na eken Ku\u015fcu, patl\u0131can \u00e7i\u00e7eklerinin di\u011ferlerine g\u00f6re daha fazla oldu\u011funu fark edince \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. ,\u201c\u015ea\u015ft\u0131m ve \u00e7evredekiler de \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u201d diyen Ku\u015fcu, \u201cArt\u0131k galiba geneti\u011fi bozuluyor. Do\u011fal bir \u015fey kalmad\u0131. Patl\u0131can\u0131n tad\u0131nda s\u0131k\u0131nt\u0131 yok ama \u015fekil olarak di\u011fer patl\u0131canlara g\u00f6re k\u00fc\u00e7\u00fck. Domatesler de k\u00fc\u00e7\u00fck, tam domates de\u011fil gibi. Tat olarak da \u00e7ok ac\u0131. Ancak \u015fekli, kokusu ve yap\u0131s\u0131 ayn\u0131 domatesi sadece tad\u0131 zehir gibi ac\u0131\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,B\u00fcy\u00fcy\u00fcnce bir bakt\u0131m bir tarafta patl\u0131can di\u011fer tarafta ise domates vard\u0131. \u015eekli, kokusu, i\u00e7erisindeki \u00e7ekirde\u011fi de domates ama tad\u0131 \u00e7ok ac\u0131. Bunu ilk defa g\u00f6renler \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. Yakla\u015f\u0131k 40 y\u0131ld\u0131r kendi ihtiyac\u0131m\u0131z i\u00e7in k\u00f6y\u00fcm\u00fczde sebze dikiyoruz. B\u00f6yle bir \u015feye hi\u00e7 rastlamad\u0131m, ilk defa oldu\u201d dedi.,KAYNAK: \u0130HA