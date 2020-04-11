Pazar esnafı koronavirüse kendi imkânlarıyla savaş açtı!

Ben de ne yapabilirim diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Akl\u0131ma b\u00f6yle bir \u015fey geldi. Umar\u0131m vatanda\u015flar\u0131m\u0131za yard\u0131mc\u0131 olabiliyorumdur. Bizlere dua etsinler yeter. \u0130n\u015fallah hep birlikte bu s\u00fcreci atlataca\u011f\u0131z\u201d dedi.,Evden \u00e7\u0131kamayan vatanda\u015flar\u0131n yard\u0131m\u0131na ko\u015fan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 pazarlar\u0131n mahalle muhtarlar\u0131yla irtibata ge\u00e7ti. Mahalleliye telefon numaras\u0131n\u0131n duyurulmas\u0131n\u0131 isteyen Y\u0131ld\u0131r\u0131m, whatsapp sipari\u015f hatt\u0131 ile gelen talepleri herkesin evlerine kadar g\u00f6t\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131.,Yetkilerin uyar\u0131lar\u0131n\u0131 dikkate ald\u0131klar\u0131n\u0131 belirten vatanda\u015flar, sipari\u015flerini kap\u0131lar\u0131na kadar getiren esnafa te\u015fekk\u00fcr etti.,Bursa\u2019da 30 y\u0131ld\u0131r pazarlarda esnafl\u0131k yapan Ercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, koronavir\u00fcse kendi imk\u00e2nlar\u0131yla sava\u015f a\u00e7t\u0131. ,23 Nisan Mahallesi Muhtar\u0131 Sevda Bayraktar , esnaf\u0131 tebrik ederek, \u201cMahalle sakinlerimizin kap\u0131s\u0131na kadar istenilen \u00fcr\u00fcnleri g\u00f6t\u00fcren Ercan Beye te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Herkesin elini ta\u015f\u0131n alt\u0131na koymas\u0131 gerekiyor. Hep birlikte bu g\u00fcnleri atlataca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA),K\u0131sa s\u00fcrede pazara \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 mahallelerde sipari\u015f yo\u011funlu\u011fu ile kar\u015f\u0131la\u015fan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, sadece kendi tezg\u00e2h\u0131ndakileri de\u011fil, pazardaki di\u011fer \u00fcr\u00fcnleri de evden \u00e7\u0131kamayanlar\u0131n kap\u0131s\u0131na kadar g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. Vatanda\u015flar\u0131n duas\u0131n\u0131 alan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201c\u00c7ok zor bir d\u00f6nemden ge\u00e7iyoruz.