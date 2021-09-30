Pazar ucuz ve market pahalı!

Vatanda\u015f daha ucuz olmas\u0131 sebebiyle marketlerden daha \u00e7ok semt pazarlar\u0131ndan al\u0131\u015fveri\u015f yap\u0131yor. Pazarc\u0131lar da, vatanda\u015flar\u0131n daha \u00e7ok semt pazar\u0131na geldi\u011fini ve marketlere g\u00f6re buradaki \u00fcr\u00fcnlerin daha uygun oldu\u011funu belirtiklerini s\u00f6yl\u00fcyor. Markette kilosu 8 lira olan elma, semt pazar\u0131nda 5 liradan, kilosu 7 lira olan domates ve salatal\u0131k 4-5 liradan tezgahta sat\u0131l\u0131yor.\r\n,\u0130\u015fte pazar ve marketlerdeki fiyat farklar\u0131.,.,Vatanda\u015f fiyat farklar\u0131ndan dolay\u0131 marketi de\u011fil pazar\u0131 tercih ediyor. Zincir marketlerdeki fiyatlarla semt pazarlar\u0131 aras\u0131nda b\u00fcy\u00fck fark g\u00f6ze \u00e7arp\u0131yor. ,Pazarlara g\u00fcnl\u00fck olarak mal geldi\u011fi i\u00e7in talep de buna g\u00f6re art\u0131yor diyebiliriz. \u015eu anda mevsimden kaynakl\u0131 olarak mandalina, nar gibi meyveler daha \u00e7ok sat\u0131l\u0131yor. Mandalina 5 lira civar\u0131nda sat\u0131l\u0131yor, elma ise kalitesine g\u00f6re 5-6 liradan sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz. Muz h\u0131zl\u0131 t\u00fcketilmesi gereken bir meyve. Muz pazarda 14-15 lira civar\u0131nda sat\u0131l\u0131yor. Vatanda\u015f genelde muzu semt pazarlar\u0131ndan almaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Vatanda\u015f daha \u00e7ok mandalina, muz, nar, elma gibi meyveler al\u0131yor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Pazar esnaf\u0131 Mustafa \u00c7etinkaya, daha \u00e7ok konserve sezonuna uygun sebzelerin talep g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyerek, \u201cVatanda\u015f\u0131m\u0131z marketten daha \u00e7ok pazar\u0131 tercih ediyor. Semt pazarlar\u0131na talep var. Semt pazarlar\u0131ndaki meyve ve sebzeler market fiyatlar\u0131ndan daha uygun. Domates, biber, patl\u0131can gibi \u00fcr\u00fcnler daha \u00e7ok sat\u0131l\u0131yor. Bug\u00fcn salatal\u0131k 4 lira, domates 5 liradan sat\u0131l\u0131yor. Patl\u0131can\u0131n kilosu 4-5 lira civar\u0131nda, biberlerin kilosu ise 6 liradan sat\u0131l\u0131yor\u201d dedi.\r\n,Pazar esnaf\u0131 Mansur Dakak da vatanda\u015f\u0131n semt pazar\u0131na daha \u00e7ok geldi\u011fini belirterek, \u201cNe kadar modern \u00e7a\u011fa girsek de insanlar\u0131m\u0131z semt pazarlar\u0131n\u0131 daha \u00e7ok tercih ediyor.