Pençe Harekatı şehidinin sosyal medyadaki son sözleri yürekleri dağladı

\u015eehit Piyade Uzman \u00c7avu\u015f Remzi Ni\u015fan\u2019\u0131n ac\u0131 haberi Mersin\u2019in Erdemli il\u00e7esinde ya\u015fayan ailesine haber verildi. ,Eve T\u00fcrk bayraklar\u0131 as\u0131l\u0131rken, haberi duyan \u00e7evre sakinleri de aileye taziyeye geldi Kur'an-\u0131 Kerim okunmaya ba\u015fland\u0131. \r\n\r\n,Hen\u00fcz evleneli bir y\u0131l olmayan \u015fehidin sosyal medya hesab\u0131na sabitledi\u011fi mesaj\u0131nda \u201cVatan, u\u011fruna hi\u00e7 g\u00f6z\u00fcn\u00fc bile k\u0131rpmadan can\u0131n\u0131 feda edebilmektir, komando\u201d ifadeleri dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,Kuzey Irak\u2019ta b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne y\u00f6nelik d\u00fczenlenen operasyonda 30 ya\u015f\u0131ndaki Piyade Uzman \u00c7avu\u015f Remzi Ni\u015fan \u015fehit d\u00fc\u015ft\u00fc.,Mersin\u2019in Erdemli il\u00e7esi \u00c7e\u015fmeli Mahallesi\u2019nde ikamet eden \u015fehidin babas\u0131 Halis Ni\u015fan ve ailesine ac\u0131 haber Kaymakam Avni Kula taraf\u0131ndan jandarma ve sa\u011fl\u0131k ekipleri e\u015fli\u011finde verildi.,\u015eehidin ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l 8 A\u011fustos\u2019ta Osmaniye\u2019de g\u00f6revli hem\u015fire Neslihan Ni\u015fan ile evlendi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,\u015eehidin sosyal medya hesab\u0131na sabitledi\u011fi mesaj\u0131ndaki \u201cVatan; u\u011fruna hi\u00e7 g\u00f6z\u00fcn\u00fc bile k\u0131rpmadan can\u0131n\u0131 feda edebilmektir, komando\u201d ifadesi dikkat \u00e7ekti.