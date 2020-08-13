Perseid meteor yağmuru nefes kesti

Halk aras\u0131nda \u2018y\u0131ld\u0131z kaymas\u0131\u2019 olarak bilinen g\u00f6kta\u015f\u0131 ya\u011fmurunun en yo\u011fun olanlar\u0131ndan Perseid, bu y\u0131l da Ankara\u2019da 10 milyon y\u0131l \u00f6nce olu\u015fan K\u0131z Tepesi Tabiat An\u0131t\u0131nda foto\u011frafland\u0131.,G\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde g\u00f6rsel \u015f\u00f6len olu\u015fturan meteor ya\u011fmurlar\u0131n\u0131n en g\u00f6rkemlisi Perseid meteor ya\u011fmuru, 12 A\u011fustos gecesi T\u00fcrkiye'den ve D\u00fcnya'n\u0131n bir\u00e7ok \u00fclkesinden g\u00f6zlendi.,Perseid ve Samanyolu'nun g\u00f6rkemli \u0131\u015f\u0131lt\u0131lar\u0131, T\u00fcrkiye'de de ba\u015fta Ankara'n\u0131n Nall\u0131han il\u00e7esi olmak \u00fczere bir\u00e7ok yerde g\u00f6zlendi.,Perseid G\u00f6kta\u015f\u0131 ya\u011fmuru her y\u0131l yakla\u015f\u0131k olarak 23 Temmuz-20 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fmekte.,Maksimum meteor ya\u011fmuru ise 12 ve 13 A\u011fustos geceleri olmakta. ,Perseus Tak\u0131my\u0131ld\u0131z\u0131 b\u00f6lgesinde g\u00f6zlemlendi\u011finden Perseid g\u00f6k ta\u015f\u0131 ya\u011fmuru ad\u0131 verilmi\u015ftir.,Perseid meteor ya\u011fmuru, D\u00fcnya'n\u0131n yak\u0131nlar\u0131ndan ge\u00e7en Swift-Tuttle kuyruklu y\u0131ld\u0131z\u0131ndan arda kalan kal\u0131nt\u0131lardan olu\u015fur.,KAYNAK: \u0130HA,.