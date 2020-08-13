Perseid meteor yağmuru nefes kesti

Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, bu yıl da Ankara’da 10 milyon yıl önce oluşan Kız Tepesi Tabiat Anıtında fotoğraflandı.