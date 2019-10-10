Petr Cech, hünerlerini buz üzerinde sergileyecek

Ye\u015fil sahalardan ge\u00e7en sezon emekliye ayr\u0131lan d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc \u00c7ek kaleci Petr Cech, \u0130ngiltere'de buz hokeyi tak\u0131mlar\u0131ndan Guildford Phoenix'in kalesini koruyacak.,2004-2015 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda kalesini korudu\u011fu Chelsea'de birer UEFA \u015eampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 \u0130ngiltere Federasyon Kupas\u0131, 3 \u0130ngiltere Lig Kupas\u0131 ve 2 Community Shield \u015fampiyonlu\u011fu ya\u015fayan Cech, Arsenal'de ise bir \u0130ngiltere Federasyon Kupas\u0131, 2 de Community Shield elde etmi\u015fti.,Yar\u0131 profesyonel 4. lig kategorisinde m\u00fccadele eden Guildford Phoenix Kul\u00fcb\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Petr Cech ile sezon sonuna kadar anla\u015fmaya var\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. 37 ya\u015f\u0131ndaki Cech, buz hokeyinde de kaleci olarak g\u00f6rev yapacak ve 33 numaral\u0131 formay\u0131 giyecek. ,Anla\u015fman\u0131n ard\u0131ndan duygular\u0131n\u0131 dile getiren \u00c7ekyal\u0131 kaleci, ''Bu sezon Phoenix formas\u0131yla ma\u00e7 deneyimi kazanmak benim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir f\u0131rsat. Bu gen\u00e7 tak\u0131m\u0131n hedeflerine ula\u015fmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olmak i\u00e7in elimden geleni yapaca\u011f\u0131m. 20 y\u0131ll\u0131k profesyonel futbol kariyerimin ard\u0131ndan, \u00e7ocukken izlemeyi ve oynamay\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fim bu oyunun i\u00e7inde bulunmak benim i\u00e7in harika bir deneyim olacak." ifadelerini kulland\u0131.,20 May\u0131s 1982 tarihinde Plzen'de d\u00fcnyaya geldi. Kariyerine 1999'da \u00fclkesinin Chmel tak\u0131m\u0131nda ba\u015flayan Cech, Sparta Prag, Rennes ve Chelsea kul\u00fcplerinde oynad\u0131ktan sonra 2015 yaz\u0131nda Arsenal'e transfer oldu.,Kariyerinin 16 sezonunu ge\u00e7irdi\u011fi Premier Lig'de Arsenal formas\u0131yla kariyerini noktalayacak 36 ya\u015f\u0131ndaki \u00c7ek kaleci, elde etti\u011fi kupalar ve k\u0131rd\u0131\u011f\u0131 rekorlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ma\u00e7larda giydi\u011fi kaskla da futbolseverlerin sempatisini kazand\u0131.,\u00c7ekya'da 9 kez y\u0131l\u0131n oyuncusu se\u00e7ilerek \u00fclke tarihinde bu unvan\u0131 en \u00e7ok elde eden isim konumundaki Petr Cech, 20 y\u0131l\u0131 geride b\u0131rakTI\u011eI profesyonel kariyerinde unutulmaz eldivenler aras\u0131na ad\u0131n\u0131 yazd\u0131rd\u0131.,Petr Cech'in, Chelsea'deki teknik ve performans dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini de s\u00fcrd\u00fcrmesi bekleniyor.