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Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Aylar sonra ilk defa 100 doların altına geriledi (6 Temmuz 2022 petrol fiyatları)

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Aylar sonra ilk defa 100 doların altına geriledi (6 Temmuz 2022 petrol fiyatları)

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte rekor fiyatlara ulaşan Brent petrol, aylar sonra ilk defa 110 doların altına kadar geriledi. Sabah saatleri itibariyle tekrardan 107 dolardan ilerliyor. Öte yandan Batı Teksas türü ham petrolün varili 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi. Peki Brent petrol kaç dolar? Brent petrol ne kadar oldu? 6 Temmuz Brent petrol ne kadar, kaç TL?

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