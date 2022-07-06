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Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki ateş söndü: Benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki ateş söndü: Benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirim bekleniyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte yükselişe geçen petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin talebe zarar vereceğine yönelik endişelerle düşüşe geçti. 130 dolarlara kadar çıkan Brent petrol 110 doların altına kadar geriledi. Güne 104 dolardan başlayan Brent petrol gün içinde 107 dolara kadar çıktı. Petroldeki düşüş ise benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki motorin ve benzine indirim geldi mi? İşte indirim halinde oluşacak yeni rakamlar…

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