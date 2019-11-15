Petrol savaşlarını bitirecek buluş! 2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Gaziantepli oto tamircisi Murat A\u011fba\u015f, petrol sava\u015flar\u0131n\u0131 bitirecek bir bulu\u015fa imza att\u0131. ,Ara\u00e7lar\u0131n y\u00fczde 50 suyla \u00e7al\u0131\u015fabilmesini sa\u011flayan sistem geli\u015ftirdi.,3 ara\u00e7ta yapt\u0131\u011f\u0131 denemede ba\u015far\u0131l\u0131 sonu\u00e7lar elde eden A\u011fba\u015f'\u0131n geli\u015ftirdi\u011fi sistemle 2 litre suyla 70 kilometre gidilebiliyor.,Gaziantepli oto tamircisi, ara\u00e7lar\u0131n suyla \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in \u00f6nemli bir bulu\u015fa imza att\u0131. 21 ya\u015f\u0131ndaki Murat A\u011fba\u015f eski model bir ara\u00e7ta yapt\u0131\u011f\u0131 testin ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcnce, yeni arabalara da takarak yakla\u015f\u0131k ,70 kilometrelik yolu 2 litre suyla gitmeyi ba\u015fard\u0131. A\u011fba\u015f geli\u015ftirdi\u011fi sistemin \u015fimdilik y\u00fczde 50 su, y\u00fczde 50 yak\u0131tla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, hedefinin y\u00fczde 100 suyla \u00e7al\u0131\u015fan otomobiller oldu\u011funu s\u00f6yledi. Arac\u0131n performans\u0131n\u0131n da y\u00fczde 30 y\u00fckseldi\u011fini belirten A\u011fba\u015f, yetkililerin kendisine destek vermesi durumunda bulu\u015funu geli\u015ftirece\u011fini ifade ederek bulu\u015funun d\u00fcnyada yank\u0131 olu\u015fturaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Yapt\u0131\u011f\u0131 testlerin ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fckten sonra sistemi s\u0131f\u0131r arabaya monte etti\u011fini belirten Murat A\u011fba\u015f, \u201cBakt\u0131m ki petrol fiyatlar\u0131 y\u00fcksek, sava\u015flar da hep bu petrol y\u00fcz\u00fcnden oluyor. Ben de bunu \u00f6nlemek i\u00e7in b\u00f6yle bir fikir geli\u015ftirdim. Yapt\u0131\u011f\u0131m sistemi ilk ba\u015fta eski model bir ara\u00e7ta test ettim. Yakla\u015f\u0131k 10 bin kilometre yapt\u0131ktan sonra motorunu a\u00e7arak herhangi bir olumsuz durum var m\u0131 diye kontrol ettim. Hi\u00e7bir olumsuzluk olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce biri s\u0131f\u0131r olmak \u00fczere 2 araca daha bu sistemi monte ettim. Araca tak\u0131lan sistem sayesinde yak\u0131ttan y\u00fczde 50 tasarruf yap\u0131l\u0131yor. Y\u00fczde 50 suyla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in yak\u0131t y\u00fczde 50 d\u00fc\u015ferken, performans da y\u00fczde 30 art\u0131yor\u201d dedi.,Sistemle ilgili bilgi payla\u015fan Murat A\u011fba\u015f, \u201cArkada su haznemiz var. O su haznesine elektronik bir cihaz yapt\u0131m. Hepsini kendim yapt\u0131m. O elektronik cihazda suyun i\u00e7indeki hidrojen gaz\u0131m\u0131z\u0131n elde etmek maksad\u0131yla ayr\u0131\u015fan hidrojen 2 tane filtremiz var. Birinci filtremizden ge\u00e7tikten sonra 2 filtremiz de motora do\u011fru g\u00f6nderip yanmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor. Arac\u0131m\u0131z y\u00fczde 50 su, y\u00fczde 50 yak\u0131tla \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Hedefinin y\u00fczde 100 suyla \u00e7al\u0131\u015fan sistem geli\u015ftirmek oldu\u011funu belirten A\u011fba\u015f, \u201cBunu y\u00fczde 100 suyla \u00e7al\u0131\u015f\u0131r duruma getirmek istiyorum. Ancak maddi kaynaklar\u0131m k\u0131s\u0131tl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in geli\u015ftiremedim. \u015eimdilik y\u00fczde 50 suyla \u00e7al\u0131\u015f\u0131r sistemi geli\u015ftirdim. Bagajdaki sistem g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc de gelecek desteklere ba\u011fl\u0131 olarak kapal\u0131 yerlere monte edece\u011fim. Sistemi geli\u015ftirmek i\u00e7in yetkililerden destek bekliyorum\u201d dedi.,2 litre suyla 70 kilometre yol gidildi\u011fini belirten A\u011fba\u015f, \u201cY\u00fczde 30 civar\u0131nda arac\u0131n performans\u0131 art\u0131yor. \u00c7e\u015fmeden suyu doldurup biniyorsun hepsi bu\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\u201cBiz de arac\u0131m\u0131za uygulayaca\u011f\u0131z\u201d\r\n\r\nSanayi sitesinde bulunan kom\u015fu esnaflar ise sistemi ilk duyduklar\u0131nda inanamad\u0131klar\u0131n\u0131 ancak test ettikten sonra kendi ara\u00e7lar\u0131na da uygulama karar\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti.