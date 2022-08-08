Petrolde yeni rekor ufukta! Denizden sonra karada büyük atak: TPAO 13 ilde harekete geçti...

Türkiye, dışa bağımlılığa son vermek için özellikle savunma sanayii ve enerji alanında çalışmalara hız verdi. Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayisinde yerli ve milli hamlelerle dışa bağımlılık azaltıldı, ihracat konumuna geçildi. Aynı hamle en büyük harcamalardan olan enerji konusunda da atıldı. Denizlerde Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından 4'üncü sondaj gemisi olan 'Abdülhamid Han' için geri sayım sürerken, karada da çalışmalar hız kazandı.