Pfizer CEO’su Albert Bourla'dan dördüncü doz aşı açıklaması

ABD\u2019li ila\u00e7 \u015firketi Pfizer, daha bula\u015f\u0131c\u0131 oldu\u011fu belirtilen Omicron varyant\u0131 ile ilgili a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n,Pfizer CEO'su Albert Bourla, Omicron varyant\u0131 nedeniyle d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc Covid a\u015f\u0131 dozlar\u0131na beklenenden daha erken ihtiya\u00e7 duyulabilece\u011fini s\u00f6yledi.,Bourla verdi\u011fi deme\u00e7te, "Ger\u00e7ek d\u00fcnya verilerini g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde, Omicron'un \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc doz taraf\u0131ndan iyi bir \u015fekilde kapsan\u0131p kapsanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ne kadar s\u00fcreyle kalaca\u011f\u0131n\u0131 belirleyece\u011fiz" derken, \u201c\u0130kinci nokta, san\u0131r\u0131m d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc bir doza ihtiyac\u0131m\u0131z olacak" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Pfizer CEO'su ba\u015flang\u0131\u00e7ta \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc dozdan 12 ay sonra d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc bir doz a\u015f\u0131n\u0131n beklendi\u011fini ancak bu s\u00fcreden daha h\u0131zl\u0131 ihtiya\u00e7 duyulabilece\u011fini bildirdi.\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalarda Pfizer ve BioNTech, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc doz a\u015f\u0131n\u0131n Omicron varyant\u0131 ile m\u00fccadelede etkili oldu\u011funu g\u00f6steren ilk laboratuvar \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 yay\u0131mlam\u0131\u015f, iki doz a\u015f\u0131n\u0131n yeni varyanta kar\u015f\u0131 koruma kabiliyetinin d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011funu bildirmi\u015fti.,Bununla birlikte, \u015firketler, iki doz a\u015f\u0131n\u0131n Omicron varyant\u0131ndan ciddi \u015fekilde hastalanmaya kar\u015f\u0131 koruma sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\nBourla, \u015firket taraf\u0131ndan yap\u0131lan bir \u00f6n \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n, varyant\u0131n sentetik, laboratuvarda olu\u015fturulmu\u015f bir kopyas\u0131na dayand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ger\u00e7ek vir\u00fcse kar\u015f\u0131 testler yaparak daha fazla veriye ihtiya\u00e7 duyuldu\u011funu kaydetti.\r\n\r\n,Pfizer CEO'su, ger\u00e7ek d\u00fcnya verilerinin daha do\u011fru olaca\u011f\u0131n\u0131 ve \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki iki hafta i\u00e7inde sonu\u00e7lar\u0131n beklendi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nBourla daha \u00f6nce \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc dozdan 12 ay sonra d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc doz a\u015f\u0131ya ihtiya\u00e7 duyulaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6rm\u00fc\u015f, "Omicron ile bekleyip g\u00f6rmemiz gerekiyor \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok az bilgimiz var. D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc doza daha h\u0131zl\u0131 ihtiyac\u0131m\u0131z olabilir\u201d dedi.,Pfizer CEO'su halihaz\u0131rda en \u00f6nemli \u015feyin k\u0131\u015f aylar\u0131 i\u00e7in \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc dozlar\u0131 uygulamak oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nBourla, Pfizer ve BioNTech'in, gerekli olmas\u0131 halinde Mart 2022'ye kadar Omicron'u hedefleyen bir a\u015f\u0131 geli\u015ftirebilece\u011fini s\u00f6ylemi\u015f, gelecekte yeni varyantlar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 bekledi\u011fini ve \u015firketin a\u015f\u0131 ayarlamalar\u0131n\u0131n gerekli olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in izledi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.