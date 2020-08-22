Pilotluğu bıraktı, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Elaz\u0131\u011f\u2019da 62 ya\u015f\u0131ndaki Metin Yeli, 3 y\u0131l \u00f6nce 43 y\u0131ll\u0131k pilotluk kariyerinden istifa edip devletten ald\u0131\u011f\u0131 destek ile il\u00e7esine Kay\u0131s\u0131 Entegre Tesisi kurarak hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirdi.,2017 y\u0131l\u0131nda mesle\u011fini b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve fabrika kurdu\u011funu belirten Metin Yeli, \u201cMesle\u011fimde gelebilecek her bir noktaya geldim. Bundan sonras\u0131 benim i\u00e7in pek bir art\u0131 de\u011fer te\u015fkil etmedi\u011fi i\u00e7in bu sekt\u00f6rde benim burada olmam gerekiyordu., Bundan sonra temel kuruldu, her \u015fey var. Geriye Pazar d\u00fcnyas\u0131n\u0131 aramak kald\u0131. Bu pazar d\u00fcnyas\u0131n\u0131 aramakta yeni oldu\u011fumuz i\u00e7in amac\u0131m\u0131z sadece Elaz\u0131\u011f\u2019a hizmet etmek de\u011fil d\u00fcnyaya hizmet etmek. Ad\u0131mlar tek tek gelir. Hi\u00e7bir zaman insano\u011flu bir anda ko\u015famaz. Bu tecr\u00fcbe i\u00e7in de illa fabrikasyon tecr\u00fcbesinin olmas\u0131 gerekmez. Hayat tecr\u00fcbesi de size \u00e7ok \u015fey verir. Ben bu tecr\u00fcbeden yola \u00e7\u0131kt\u0131m\u201d diye konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA,Bu tecr\u00fcbeleri de burada bir ekiple \u00fcretim dal\u0131nda farkl\u0131 bir yere \u00e7ekebilmektir. Dolay\u0131s\u0131yla bunun m\u00fccadelesini veriyoruz. Ba\u015far\u0131l\u0131 olmaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Bu sekt\u00f6r de \u00e7ok zor. Her g\u00fcn bir \u015fey \u00f6\u011freniyoruz zaten \u00f6\u011frenmenin bir ya\u015f\u0131 yoktur\u201d dedi.,2018 y\u0131l\u0131nda buran\u0131n bitti\u011fini ve bu sene 2\u2019nci \u00fcretimde olduklar\u0131n\u0131 dile getiren Yeli, \u201c\u015euan da \u00fcretim ve paketleme a\u015famalar\u0131nda hizmet vermekteyiz. Buray\u0131 TKDK i\u015fbirli\u011fi i\u00e7erisinde ge\u00e7mi\u015fte plan ve projelerimizi vererek de\u011ferlendirdik. \u015euanda \u00fcretime ge\u00e7tik. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apta da olsa ihracat yapmaya ba\u015flad\u0131k. \u0130n\u015fallah ileri d\u00f6n\u00fck be\u011feniler alarak kendi kalitemizi daha \u00fcstlere \u00e7\u0131kararak ileride d\u00fcnyaya ihracat yapar\u0131z. ,Baskil il\u00e7esinde ya\u015fayan 1 \u00e7ocuk babas\u0131 Metin Yeli, 43 y\u0131l boyunca pilotluk yaparak d\u00fcnyan\u0131n neredeyse her taraf\u0131n\u0131 gezdi. Ard\u0131ndan kendi i\u015fini kurmak isteyen Yeli, uzun bir s\u00fcre plan ve ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131ktan sonra yakla\u015f\u0131k 100 bin dekar alanda 1 milyona yak\u0131n kay\u0131s\u0131 a\u011fac\u0131 bulunan il\u00e7esine Kay\u0131s\u0131 Entegre Tesisini kurmaya karar verdi. ,Baskil\u2019in fazla geli\u015fmedi\u011fini aktaran Yeli, \u201c\u00c7ocuklu\u011funun ge\u00e7ti\u011fi d\u00f6nemlerle bu d\u00f6nem aras\u0131nda \u00e7ok bir fark yok. Bu beni hep \u00fczm\u00fc\u015ft\u00fcr. Bu \u00fcz\u00fcnt\u00fc bir de f\u0131rsat do\u011furunca o f\u0131rsatlar acaba olabilir mi d\u00fc\u015f\u00fcncesiyle ba\u015flad\u0131k. O\u011flum ve amcam\u0131n o\u011flu ile d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckten sonra bir ad\u0131m att\u0131k. Bu ad\u0131m\u0131nda zor oldu\u011funu biliyorduk, fakat neticede ba\u015fard\u0131k. ,Bu konuda gereken \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve ad\u0131mlar\u0131 ba\u015flatt\u0131k. \u00c7ok k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apta d\u00fcnyaya bir ihracat\u0131m\u0131z oldu. Yak\u0131nda ikinci bir ihracat\u0131m\u0131z olacak. \u00dcr\u00fcnlerimiz \u015fuan da \u0130stanbul\u2019da. Temaslar\u0131m\u0131z var. Ama zaman gerektirecek. Biz de \u00e7ok yeni bir i\u015fletme oldu\u011fumuz i\u00e7in dolay\u0131s\u0131yla eksikliklerimiz olacakt\u0131r. Bunlar\u0131 da de\u011ferlendirerek kendimizi geli\u015ftirece\u011fiz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Ben de bunlardan birisiyim. Bir \u00fcmidim, umudum ve hayallerim vard\u0131. Bu ge\u00e7mi\u015ften bu zamana kadar vard\u0131. Bunu yakalay\u0131nca f\u0131rsat da do\u011funca neticede i\u015fletmenin ba\u015f\u0131na ge\u00e7tim. S\u0131rf bu i\u015f i\u00e7in mesle\u011fimi b\u0131rakt\u0131m. \u015euan 62 ya\u015f\u0131nday\u0131m. 43 y\u0131ll\u0131k kaptan\u0131m. D\u00fcnyan\u0131n her taraf\u0131na ve b\u00f6lgesine u\u00e7tum. U\u00e7mad\u0131\u011f\u0131m \u00e7ok az b\u00f6lge vard\u0131r. Meslek bizi her tarafa g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Belli bir tecr\u00fcbeye sahibiz. , Bundan dolay\u0131 da mesle\u011fimi b\u0131rakt\u0131m. Pilotluk mesle\u011fi benim i\u00e7in yeterli dedim. Fabrika \u00fcretim dal\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fim bir hobimdir. \u0130nsano\u011flu sevdi\u011fi bir i\u015f dal\u0131ndan sonra yapamad\u0131\u011f\u0131 veya i\u00e7inde kalm\u0131\u015f oldu\u011fu \u00f6zellikleri de yakalayabiliyor. ,Devletten ald\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 65 hibe ile 2 milyon 200 bin TL\u2019lik yat\u0131r\u0131m yapan Yeli, bin 500 metrekare b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde tesisi kurdu. Kendi i\u015finin patronu olan ve 10 ki\u015fiye de istihdam sa\u011flayan Yeli, bu y\u0131l yakla\u015f\u0131k 500 ton kay\u0131s\u0131 i\u015flemeyi hedeflerken,tedarik\u00e7i firmalar vas\u0131tas\u0131yla d\u00fcnyaya da ihracat yapmay\u0131 planl\u0131yor.