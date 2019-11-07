Pis Yedili'nin Zeki'sini görenler gözlerine inanamıyor! İşte şimdiki hali...

Bir d\u00f6nem ekranlar\u0131n sevilen gen\u00e7lik dizilerinden olan Pis Yedili'de Zeki karakterini canland\u0131ran gen\u00e7 oyuncu \u00dcmit Erlim, \u015fimdilerde bamba\u015fka biri! ,\u0130lk b\u00f6l\u00fcm\u00fc 2011 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan Pis Yedili dizisiyle tan\u0131d\u0131k onu... Zengin ve \u015f\u0131mar\u0131k arkada\u015f grubundaki belki de en iyi niyetli ki\u015fiydi.,K\u00f6t\u00fcl\u00fck yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131nda eline y\u00fcz\u00fcne bula\u015ft\u0131r\u0131r, hi\u00e7bir \u015feyi tek seferde anlamayarak seyirciyi kahkahaya bo\u011fard\u0131. Peki, 'Zeki' karakterine hayat veren gen\u00e7 oyuncu \u00dcmit Erlim, \u015fimdilerde nas\u0131l g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor dersiniz?,32 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, yeni imaj\u0131yla bamba\u015fka biri oldu!,\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi Fizik M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu Erlim'in son g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcne be\u011feni ya\u011fd\u0131.,Erlim, karizmatik pozlar\u0131 ve atletik v\u00fccuduyla dizideki halinden olduk\u00e7a farkl\u0131 bir profil \u00e7iziyor.,Sonralarda Kadir Has \u00dcniversitesi'nde Tiyatro b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc okuyan gen\u00e7 oyuncunun yeni stiline, ''Ne ho\u015f olmu\u015f Zeki'', ''Zeki, bu sen misin? Evrime r\u00f6va\u015fata atm\u0131\u015fs\u0131n!'' ve ''Dolar bile b\u00f6yle de\u011ferlenmedi vicdans\u0131z'' gibi yorumlar yap\u0131ld\u0131.,\u0130\u015fte \u00dcmit Erlim'in \u015fimdiki halinden kareler...,.