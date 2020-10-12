Piyangoda kazandı, aşkta kaybetti

Ancak Crompton bo\u015fanma a\u015famas\u0131nda \u015foke eden bir ger\u00e7ekle y\u00fczle\u015fmek zorunda kald\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,Evlenirken mal ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 s\u00f6zle\u015fmesi yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, Crompton bo\u015fan\u0131r\u015fa 22 milyon sterlinlik servetinin yar\u0131s\u0131n\u0131 Nicole\u2019a verecek. \r\n\r\n,Crompton, 2006\u2019da \u00e7ocukluk a\u015fk\u0131 Nicole Roach ile evlendi.\r\n\r\n,16 ve 12 ya\u015flar\u0131nda iki erkek \u00e7ocuklar\u0131 olan \u00e7ift, \u015fiddetli ge\u00e7imsizlik sebebiyle ayr\u0131 ya\u015famaya ba\u015flad\u0131 ve ard\u0131ndan bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,2007 y\u0131l\u0131n\u0131n Haziran ay\u0131nda Lancashire'daki be\u015f yatak odal\u0131 malikanesinin \u00f6n\u00fcnde Crompton.,\u0130ngiltere\u2019de 47 ya\u015f\u0131ndaki Karl Crompton, 1996\u2019da daha 23 ya\u015f\u0131ndayken \u015fans oyunlar\u0131ndan 11 milyon sterlin kazanarak milyoner oldu.\r\n\r\n,,23 ya\u015f\u0131ndayken piyangodan 11 milyon sterlin kazanarak milyoner olan 47 ya\u015f\u0131ndaki adam, \u015fimdi servetinin yar\u0131s\u0131n\u0131 kaybedebilir.\r\n