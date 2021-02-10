Piyasa değeri 1 milyon lira olan lüks araca LPG taktılar

Siirt'te piyasa de\u011feri yakla\u015f\u0131k 1 milyon lira olan l\u00fcks cipe LPG tak\u0131ld\u0131. Araca monte edilen 42 litrelik yak\u0131t t\u00fcp\u00fc 10 bin liraya mal oldu.\r\n,Siirt'te piyasa de\u011feri yakla\u015f\u0131k 1 milyon lira olan l\u00fcks cipin sahibi, yak\u0131t t\u00fcketiminin fazla olmas\u0131 nedeni ile arac\u0131na LPG sistemi takt\u0131rmaya karar verdi. ,Cip Siirt'te ara\u00e7lara LPG sistemi kuran Hakan Berbero\u011flu'na getirildi. Araca tak\u0131lan 42 litrelik yak\u0131t t\u00fcp\u00fc 10 bin liraya mal olurken, Berbero\u011flu, Siirt\u2019te ilk defa 1 milyonluk Porsche Cayenne S araca LPG takt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,T\u00fcrkiye de say\u0131l\u0131 montajlardan birini yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten i\u015fletme sahibi Hakan Berbero\u011flu, ilk kez 6 silindir 3200 motorlu bir araca LPG takt\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti. Berbero\u011flu, "Arac\u0131m\u0131z Porsche, 1 milyonluk ara\u00e7. Ara\u00e7 bize geldi\u011finde sahibi t\u00fcp takmak istedi \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131k. ,Arac\u0131m\u0131za t\u00fcp\u00fcm\u00fcz\u00fc takt\u0131k, gayet memnunuz. \u015eimdi ara\u00e7la test s\u00fcr\u00fc\u015f\u00fcne \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131z. \u015euan hi\u00e7bir problemimiz g\u00f6z\u00fckm\u00fcyor. Y\u0131llardan beri bu i\u015fi yap\u0131yoruz, ilk defa b\u00f6yle l\u00fcks bir araca LPG sistemi kurdum" dedi.