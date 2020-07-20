Piyasa değerleri ile dudak uçuklatıyor! Milyonluk araçlar çürüyor

Mersin'de trafik, asayi\u015f olaylar\u0131 ve haciz yoluyla devlet taraf\u0131ndan el konulan ara\u00e7lar yediemin depolar\u0131na \u00e7ekiliyor. ,Depolara \u00e7ekilen ara\u00e7lar kanuni i\u015flemleri sonras\u0131 sahipleri taraf\u0131ndan teslim al\u0131nmas\u0131 gerekirken, bir\u00e7ok ara\u00e7 al\u0131nmayarak \u00e7\u00fcr\u00fcmeye terk ediliyor. ,Mersin'de bulunan 6 yediemin deposundan biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da bine yak\u0131n ara\u00e7 ile 5 binin \u00fczerinde motosiklet sahipleri taraf\u0131ndan al\u0131nmay\u0131 bekliyor. ,Bir\u00e7o\u011fu art\u0131k kullan\u0131lmayacak duruma gelen ve otlar\u0131n aras\u0131nda kalan ara\u00e7lar g\u00f6renlerin y\u00fcreklerini burkuyor. ,D\u0131\u015far\u0131dan hurdal\u0131k gibi g\u00f6r\u00fcnen ancak i\u00e7erisinde bir servet yatan depodaki ara\u00e7lar\u0131n piyasa de\u011feri yakla\u015f\u0131k 50 milyon lira civar\u0131nda. ,Otopark ve depoyu 35 y\u0131ld\u0131r i\u015fleten 53 ya\u015f\u0131ndaki Ahmet Ku\u015f ile o\u011fullar\u0131 Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim etti\u011fi ara\u00e7lara g\u00f6z\u00fc gibi bakarken, hurdaya d\u00f6nen ara\u00e7lar dahil hi\u00e7birinin zarar g\u00f6rmemesi i\u00e7in d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcml\u00fc olarak gece g\u00fcnd\u00fcz depoda bekliyor.,Yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmayla ilgili \u0130HA muhabirine konu\u015fan otopark i\u015fletmecisi Mehmet Ku\u015f, yakla\u015f\u0131k 10 y\u0131ld\u0131r bu i\u015fi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Babas\u0131 ve amcas\u0131n\u0131n 35 y\u0131ld\u0131r bu sekt\u00f6rde oldu\u011funu kaydeden Ku\u015f, "Mersin\u2019de 6 adet yediemin deposu var. Bunlardan bir tanesi de biziz. \u015eu an otopark\u0131m\u0131zda 750-bin aras\u0131nda ara\u00e7, 5 ile 10 bin aras\u0131nda motosiklet muhafaza alt\u0131nda. Buradaki ara\u00e7lar\u0131n maddiyat\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda \u00e7ok b\u00fcy\u00fck paralar burada duruyor. 50 bin liral\u0131k arabada var, 500 bin liral\u0131k arabada var. Maddiyata vurursak \u015fu anda bizim otopark\u0131m\u0131zda yakla\u015f\u0131k 50 milyon liral\u0131k ara\u00e7 var. Pandemi s\u00fcresinde belli bir muhafaza s\u00fcresi mecburen artt\u0131. Adliyeler durma noktas\u0131na geldi. Biz otopark\u0131m\u0131zdaki ara\u00e7lar\u0131n bir an \u00f6nce faal olarak kullan\u0131lmas\u0131na, devlete katk\u0131 sa\u011flamas\u0131n\u0131 istiyoruz. Bununla ilgili adliyeye ve yetkili mercilerimize ihtiyac\u0131m\u0131z var. Bunlar e\u011fer yeniden trafi\u011fe d\u00f6nerse her t\u00fcrl\u00fc devletimize katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Otopark fiyatlar\u0131yla ilgili de bilgi veren Ku\u015f, \u201cFiyatlar\u0131 her y\u0131l UKOME belirliyor. Bu sene otomobil \u00fccreti 15, kamyonet 20, \u00fcst\u00fcndeki ara\u00e7lar i\u00e7in ise 25 lira g\u00fcnl\u00fck para al\u0131yoruz. Motosikletler ise 7,5 lira g\u00fcnl\u00fck para yaz\u0131l\u0131yor. Ara\u00e7lar \u00fcz\u00fcc\u00fc bir \u015fekilde \u00e7\u00fcr\u00fcmeye devam ediyor. Biz bunlar\u0131n bir an \u00f6nce faal olarak kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Ara\u00e7lar beklemekten art\u0131k \u00e7\u00fcr\u00fcyor. Ara\u00e7lar\u0131n i\u00e7erisinden art\u0131k a\u011fa\u00e7 \u00e7\u0131kacak. Biz bir an \u00f6nce g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 ve devletimize katk\u0131 vermesini istiyoruz. Bizi d\u0131\u015far\u0131dan bakt\u0131klar\u0131nda hurdac\u0131, par\u00e7ac\u0131 olarak g\u00f6r\u00fcyorlar ama i\u00e7eri geldiklerinde g\u00fcvenli\u011fi ve i\u00e7erideki ara\u00e7lar\u0131 g\u00f6rd\u00fcklerinde, biz de onlara bilgi aktard\u0131\u011f\u0131m\u0131zda devletin yediemin deposu oldu\u011fumuzu, bunlar\u0131 korumayla m\u00fckellef oldu\u011fumuzu anlat\u0131yoruz. D\u0131\u015far\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekten hurdal\u0131k gibi g\u00f6r\u00fcnen yerde milyonluk ara\u00e7lar duruyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Bir\u00e7ok ilden arac\u0131n otoparklar\u0131nda bulundu\u011funu vurgulayan Ku\u015f, \u201cYakla\u015f\u0131k 20-25 aras\u0131nda ilin plakal\u0131 arac\u0131 \u015fu anda bizde mevcut. Tabi ki b\u00fcy\u00fck iller ve Mersin a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 ama 20 \u00fczerinde ilin plakas\u0131n\u0131n bulundu\u011fu araba bizde bulunuyor\u201d diye konu\u015ftu.