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Türkiye Gazetesi

Piyasalarda Fed alarmı! İslam Memiş ‘Kontrollü soygun var’ diyerek uyardı: Gram altın bu seviyelere…

Piyasalarda Fed alarmı! İslam Memiş ‘Kontrollü soygun var’ diyerek uyardı: Gram altın bu seviyelere…

Büyük gün geldi. Piyasalar bugün ABD Merkez Bankası’ndan (FED) gelecek olan karara odaklandı. ABD’de enflasyonun son 41 yılının en yüksek seviyesine çıkmasıyla küresel piyasalar alarm vermeye başladı. Fed’in ise sert bir faiz artırıma gitmesi bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise ‘Fed’in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler?’ sorusunu cevapladı. Piyasalarda ciddi bir belirsizlik olduğunu belirten İslam Memiş, ‘’Ciddi bir belirsizlik hakim Fed faiz artırımı ile enflasyonu düşüremediğinin farkında. 75 baz puan piyasaların dengesini bozabilir’’ ifadelerini kullandı. Altındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını söyleyen Memiş, gram altındaki pik seviyesini de açıkladı.

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