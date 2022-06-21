Piyasaların gözü Perşembe gününde: İslam Memiş ‘Düşüşlere kanmayın’ diyerek altın için hedef seviyesini açıkladı

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Haftayı yükselişle açan gram altın tekrardan düşüşe geçti. Dolar ise hareketli seyrini sürdürüyor. Piyasaların gözü ise Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararında. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik karar öncesi altın ve dolardaki fiyat dalgalanmalarını değerlendirdi. Gerçekleşen düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş ons altındaki pik seviyeyi açıkladı.