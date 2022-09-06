Pokemon hayranlığı sınır tanımıyor! Şimdi de uçağı yapıldı

'Pikachu Jet' ismi verilen u\u00e7ak, Singapur-Tokyo ve Seul aras\u0131nda seferlerde kullan\u0131lacak. T\u00fcm d\u00fcnyadan hayranlar\u0131n ilgisini \u00e7eken u\u00e7ak, ilk seferini ise 9 Eyl\u00fcl\u2019de yapacak.,Japonya'da video oyunu olarak \u00e7\u0131kan, daha sonra \u00e7izgi roman ve animasyonu yap\u0131lan Pokemon hayranl\u0131\u011f\u0131 s\u0131n\u0131r tan\u0131m\u0131yor.,Rezervasyonlar ba\u015flarken hayranlar, u\u00e7a\u011fa binmek i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yor. Bir sosyal medya kullan\u0131c\u0131s\u0131, "\u0130lan\u0131 d\u00fcn gece Changi'ye geldi\u011fimde g\u00f6rd\u00fcm. \u00c7ocukluk hat\u0131ralar\u0131m\u0131 geri getirdi. Vaoovv!" ifadesini kullan\u0131rken bir ba\u015fkas\u0131 da "Bu ger\u00e7ekten \u00e7ok g\u00fczel, aniden u\u00e7a\u011fa binme iste\u011fim geldi" dedi.,Singapur\u2019da Scoot hava yolu \u015firketi bu hayranl\u0131\u011fa duyars\u0131z kalmad\u0131 ve Pokemon temal\u0131 bir u\u00e7ak tasarlad\u0131.,U\u00e7a\u011f\u0131n d\u0131\u015f\u0131 gibi i\u00e7i de Pokemon karakterlerinin resimleriyle dolu. Yemeklerin sunuldu\u011fu t\u00fcm kap kacaklar da \u00fcnl\u00fc karakterlerin resimlerini ta\u015f\u0131yor.