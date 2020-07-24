Polonya’da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi

Polonya\u2019n\u0131n Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Hayvanat Bah\u00e7esi\u2019nde nesli t\u00fckenmekte olan Sumatra kaplan\u0131 d\u00fcnyaya geldi. ,Yetkililer, yavru kaplan\u0131n 23 May\u0131s\u2019ta d\u00fcnyaya geldi\u011fini fakat do\u011fum haberini vermek i\u00e7in hayata tutunmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan kritik olan s\u00fcrecin ge\u00e7mesini beklediklerini aktard\u0131lar. ,Yavru kaplan, kritik s\u00fcreci atlatmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 2 ay sonra ilk kez ziyaret\u00e7ilerle bulu\u015ftu. Yetkililer, yavru kaplana isim belirlemek amac\u0131yla \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde yar\u0131\u015fma d\u00fczenlenece\u011fini duyurdu.\r\n,Wroclaw Hayvanat Bah\u00e7esi Direkt\u00f6r\u00fc Radoslaw Ratajszczak, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada 7 ya\u015f\u0131ndaki anne Nura ve 11 ya\u015f\u0131ndaki baba Tenga'dan d\u00fcnyaya gelen bebek kaplan\u0131n Polonya'daki hayvanat bah\u00e7elerinde 8 y\u0131ldan bu yana d\u00fcnyaya gelen ilk kaplan oldu\u011funu ifade etti. ,Direkt\u00f6r Ratajszczak, s\u00f6z konusu do\u011fumun yaln\u0131zca kendileri i\u00e7in de\u011fil d\u00fcnya \u00e7ap\u0131ndaki t\u00fcm zoologlar i\u00e7in b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. T\u00fcm d\u00fcnyada kaplanlar\u0131n neslinin t\u00fckenme tehdidiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ratajszczak, "Deneyimlerimiz bizlere kaplanlar\u0131n \u00e7ok da h\u0131zl\u0131 \u00fcremedi\u011fini g\u00f6steriyor. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l t\u00fcm d\u00fcnyada yaln\u0131zca 13 kaplan do\u011fdu, bu kaybedecek zaman\u0131m\u0131z\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor, bu g\u00fczel kedileri kurtarmak i\u00e7in ivedilikle harekete ge\u00e7meliyiz" dedi.\r\nDirekt\u00f6r Ratajszczak, d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda Sumatra kaplanlar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131n 400 ile 500 aras\u0131nda oldu\u011funun tahmin edildi\u011fini aktar\u0131rken, bunlar\u0131n 272'sinin ise hayvanat bah\u00e7elerinde bulundu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Kaplanlar\u0131n genellikle geleneksel \u00c7in t\u0131bb\u0131n\u0131n kurban\u0131 oldu\u011funu belirten Ratajszczak, "Kuyruklar\u0131 mide bulant\u0131s\u0131n\u0131 gidermede, safra keselerinden yap\u0131lan merhem g\u00f6zlerdeki yorgunlu\u011fu gidermede, ezilmi\u015f beyinleri sivilcelerin tedavisinde, di\u011fer uzuvlar\u0131 ba\u015fka hastal\u0131klar\u0131n tedavisinde kullan\u0131l\u0131yor. Bizler \u00c7in geleneksel t\u0131bb\u0131na \u00f6zg\u00fc ila\u00e7 ya da diyet takviyesi \u00fcr\u00fcnlerini sat\u0131n al\u0131rken \u00fcretiminde hayvanlar\u0131n kullan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcnleri tercih ediyoruz" ifadelerini kulland\u0131.