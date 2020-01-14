Popstar'ın Tarkan'ıydı! Abidin Özşahin şimdiki hali ile şaşırtıyor

Kanal D ekranlarında 2004 yılında yayınlandığında büyük bir fenomene dönüşen Popstar yarışmasının en favori yarışmacı Abidin Özşahin bakın şimdi ne iş yapıyor.