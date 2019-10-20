Poşetlere doldurdu! Çözümü böyle buldu

Y\u00fcksekova il\u00e7esinde k\u0131\u015f\u0131n \u00e7etin ge\u00e7ti\u011fini bilen vatanda\u015flar, ya\u011fmur ve kar suyuna kar\u015f\u0131 \u00f6nceden \u00f6nlemlerini alarak \u00e7at\u0131s\u0131z damlara serilen branda \u00fczerine b\u0131rak\u0131lan kumlu po\u015fetlerle evlerini koruyorlar. ,Y\u00fcksekova\u2019ya ba\u011fl\u0131 Esenyurt Mahallesinde ikamet eden Taner \u015eahin (36) havalar\u0131n so\u011fumas\u0131yla beraber, k\u0131\u015f \u00f6ncesi \u00e7at\u0131s\u0131z olan evinin dam\u0131na b\u00fcy\u00fck brandayla kaplayarak ve daha sonra sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 po\u015fetlere kumlar doldurarak brandan\u0131n \u00fczerinde \u00f6nlemini sa\u011fl\u0131yor. ,Maddi imk\u00e2ns\u0131zl\u0131ktan dolay\u0131 evinin dam\u0131na \u00e7at\u0131 yapamayan Taner \u015eahin, \u00f6nlem olarak ise sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 branda ve po\u015fetlerin i\u00e7ine ald\u0131\u011f\u0131 kumlarla ailesini ya\u011fmur ve kar suyundan muhafaza ediyor. ,Evinin kap\u0131s\u0131nda po\u015fetlere kumlar doldurarak, duvara dayad\u0131\u011f\u0131 merdivenle dama \u00e7\u0131kartarak brandan\u0131n \u00fczerine s\u0131rayla b\u0131rak\u0131yor. ,Evin dam\u0131na branda ve po\u015fetlerle \u00f6nlem alan Taner \u015eahin; \u201cBen maddi durumdan dolay\u0131 \u00e7at\u0131m\u0131 yapamad\u0131m. ,Brandayla kapatmak zorunda kal\u0131yorum. ,K\u0131\u015f boyunca b\u00f6yle bir \u00e7\u00f6z\u00fcmle devam etmek zorunday\u0131z. Ya\u011fmur ve kar suyundan koruyabilmek ve eve su damlamamas\u0131 i\u00e7in b\u00f6yle bir \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcrettik., K\u0131\u015f bitene kadar bu branda ve kumlu po\u015fetler dam\u0131n \u00fczerinde olacakt\u0131r\u201d dedi.