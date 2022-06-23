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Türkiye Gazetesi

Powell konuştu Brent petrol düştü! Akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim gelebilir (23 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Powell konuştu Brent petrol düştü! Akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim gelebilir (23 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrolde düşüş sürüyor. Dün Fed Başkanı Powell’ın piyasalara verdiği kritik mesajlar sonrasında Brent petrol 107 dolara kadar indi. Yeni güne ise toplanmayla başlayan Brent petrol tekrardan 110 dolara tırmandı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ise iç piyasadaki etkilerini sürdürüyor. Yeni güne benzin indirimiyle başlayan Türkiye’de akaryakıt fiyatları hala 30 TL’nin üzerinde. Peki Brent petrol ne kadar? Petrol fiyatları düştü mü? Akaryakıta zam ya da indirim var mı?

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