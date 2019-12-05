Premier Lig'de çılgın gece! Mourinho sakatlandı!

Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda Jose Mourinho talihsiz bir an ya\u015fad\u0131. James ile Winks'in saha kenar\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ikili m\u00fccadele sonras\u0131 zor anlar ya\u015fad\u0131.,K\u0131rm\u0131z\u0131 \u015eeytanlar hen\u00fcz 6. dakikada Rashford ile 1-0 \u00f6ne ge\u00e7ti. 39'da Dele Alli skora dengeyi getirirken 49'da bir kez daha sahne alan Rashford ma\u00e7\u0131n skorunu 2-1 olarak tayin etti.,D\u00fcn gece \u0130ngiltere Premier League'de birbirinden heyecanl\u0131 kar\u015f\u0131la\u015fmalar oynand\u0131. Bunlardan bir tanesi de Manchester Utd. ile Tottenham aras\u0131ndayd\u0131.,Mourinho sakatl\u0131k ya\u015farken ac\u0131 i\u00e7indeki y\u00fcz ifadesi ekrana yans\u0131d\u0131.,Rakibine \u00e7al\u0131m atmak isteyen James ta\u00e7 \u00e7izgisinin d\u0131\u015f\u0131nda kal\u0131rken Winks'in kayarak m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan Portekizli adam darbe ald\u0131.