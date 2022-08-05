Primi az olan EYT'liye borçlanma seçenekleri neler? 3 formül masada

EYT'liler geri sayıma geçti, meraklı bekleyiş sürüyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen düzenleme için milyonlar büyük beklenti içinde. 'Primi eksik olan vatandaşlar EYT kapsamına girecek mi' sorusu ise en çok tartışılanlar arasında yer alıyor. EYT son dakika gelişmeleri içinde yer alan konuya dair formüller gündemde. EYT haberleri peş peşe gelirken son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler haberimizde...