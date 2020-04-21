Profesörden 'yılanları öldürmeyin' uyarısı

G\u00f6r\u00fclen y\u0131lanlar\u0131n mutluluk duyulacak bir durum oldu\u011funu aktaran Prof. Dr. Mustafa S\u00f6zen, "Maalesef bug\u00fcnlerde ortaya \u00e7\u0131kan y\u0131lanlarla ilgili \u00fcz\u00fcnt\u00fc verici ve insanlar\u0131 hatal\u0131 y\u00f6nlendiren haberler bas\u0131nda s\u0131k\u00e7a yer almaya ba\u015flad\u0131. \u00d6rne\u011fin 2 g\u00fcn \u00f6nce Mardin'de \u00e7ok say\u0131da su y\u0131lan\u0131n\u0131n (Natrix tessellata) g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ve hepsinin mahalleli taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc okuduk. ,Daha bug\u00fcn ise Hakkari'de g\u00f6r\u00fclen zarars\u0131z bir y\u0131lan t\u00fcr\u00fc olan Yar\u0131sucul y\u0131lan\u0131n (Natrix natrix) g\u00f6r\u00fclmesi "Korkutan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla bas\u0131nda yer ald\u0131. Ayn\u0131 zamanda insanlar\u0131m\u0131z\u0131 bu konuda yeterince bilgilendirememi\u015f olmam\u0131zdan dolay\u0131 da \u00fclkem ad\u0131na \u00fcz\u00fcl\u00fcyorum. ,\u0130nsanlar\u0131m\u0131za Biyolojik \u00e7e\u015fitlili\u011fimiz, zenginli\u011fimizi \u00e7ok iyi bir \u015fekilde \u00f6\u011fretmeli ve bir y\u0131lan\u0131n g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015f olmas\u0131n\u0131n korkulacak bir \u015fey de\u011fil, mutluluk duyulacak bir \u015fey oldu\u011fu bilincini yerle\u015ftirmeliyiz. Bir Yaban hayat\u0131 uzman\u0131 olarak bu konudaki g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcm\u00fc duyurmak istedim" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Kaynak: \u0130HA,T\u00fcrkiye'nin d\u00f6rt bi yan\u0131nda g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015flanan farkl\u0131 y\u0131lan t\u00fcrleri konusunda Profes\u00f6r uyar\u0131da bulundu. Sak\u0131n bunu yapmay\u0131n!,Do\u011fa b\u00fct\u00fcn co\u015fkusuyla uyan\u0131yor. Bu canl\u0131lar\u0131n hepsi \u00fclkemiz do\u011fas\u0131n\u0131n biyolojik zenginlikleridir. Hi\u00e7 birisi korkulacak bir \u015fey veya yok edilmesi gereken bir d\u00fc\u015fman de\u011fildir" ifadelerine yer verdi.,T\u00fcrkiye'nin \u00e7e\u015fitli yerlerinde g\u00f6r\u00fclen y\u0131lanlarla ilgili kamuoyunda yer alan haberleri de\u011ferlendiren BE\u00dc Fen Edebiyat Fak\u00fcltesi Biyoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Mustafa S\u00f6zen, y\u0131lanlar\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesine tepki g\u00f6sterdi. S\u00f6zen, "Birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr bas\u0131nda T\u00fcrkiye'nin \u00e7e\u015fitli yerlerinde y\u0131lanlar\u0131n g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 haberlerini mutlulukla izliyoruz. Bahar geldi ve do\u011fa uyan\u0131yor. K\u0131\u015f uykusundaki kurba\u011falar, semenderler, y\u0131lanlar, kertenkeleler, yer sincaplar\u0131, yedi uyurlar vb pek \u00e7ok canl\u0131 art\u0131k uyan\u0131yor ve ekosistemdeki g\u00f6revlerini s\u00fcrd\u00fcrmek \u00fczere aktivite g\u00f6stermeye ba\u015fl\u0131yorlar. \r\n,T\u00fcrkiye'deki 60'a yak\u0131n y\u0131lan t\u00fcr\u00fcnden 10 kadar\u0131n\u0131n d\u00fcnya \u00fczerinde sadece T\u00fcrkiye'de ya\u015fayan endemik t\u00fcr oldu\u011funu aktaran S\u00f6zen \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n,"T\u00fcrkiye do\u011fas\u0131nda 60'a yak\u0131n y\u0131lan t\u00fcr\u00fc ya\u015famaktad\u0131r ve bunlardan 10 kadar\u0131 d\u00fcnya \u00fczerinde sadece \u00fclkemizde ya\u015fayan endemik t\u00fcrlerdir. Hi\u00e7 bir y\u0131lan t\u00fcr\u00fc do\u011frudan insana sald\u0131rmaz ve \u00fclkemizdeki y\u0131lanlar\u0131n \u00e7o\u011fu zehirsizdir. Zehirli olan t\u00fcrlerin 14 tanesi engereklerdir ve zehirli olmalar\u0131na ra\u011fmen olduk\u00e7a uysal y\u0131lanlard\u0131r. Ekosistemde \u00f6zellikle farelerle beslenerek do\u011fada a\u015f\u0131r\u0131 \u00e7o\u011falmalar\u0131n\u0131 ve b\u00f6ylece insanlara zarar vermelerini, tar\u0131m alanlar\u0131na zarar vermelerini, pek \u00e7ok hastal\u0131\u011f\u0131 insana bula\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 engellerler. Bu y\u00fczden insanlar\u0131n kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 hi\u00e7 bir y\u0131lan\u0131 \u00f6ld\u00fcrmemesi gerekir."\r\n